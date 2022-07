Übertragung Deutschland - Dänemark live im TV, Livestream und Liveticker - DFB-Auftakt bei der EM 2022

Deutschland - Dänemark live im TV, Livestream und Liveticker: Die DFB-Frauen starten am Freitag, 8. Juli gegen Dänemark in die EM 2022 in England. Anpfiff ist um 21:00 Uhr in Brentford. Das ZDF überträgt das deutsche Auftaktspiel live im TV. Zudem gibt es das Duell in der ZDF-Mediathek und auf DAZN auch im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker an. Hier gibt es alle Infos zur Partie.