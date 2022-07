Cordoba? Schmach? Mit solch ollen Kamellen können die deutschen Fußballerinnen vor dem kniffligen EM-Viertelfinale gegen Österreich nichts anfangen.

"Das waren ja die Männer", konterte Co-Trainerin Britta Carlson angesprochen auf die markigen Sprüche aus der Alpenrepublik - und fragte zur Sicherheit noch einmal nach: "Die 'Schlacht von Cordoba' war das, glaube ich?" Tatsächlich ist es nun die "Schmach von Brentford", auf die das Nachbarland hofft.

Vor dem heißen Tanz ums Halbfinale am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) richtete das DFB-Team den Blick lieber auf das Wesentliche: Knackiges Training bei Rekordtemperaturen um die 40 Grad schon am Vormittag, danach eine Prise Touristen-Feeling.

Um ja nicht zu verkrampfen vor dem ersten K.o.-Spiel, ist Ablenkung gefragt. Vier Spielerinnen um Kapitänin Alexandra Popp nahmen an einer Bootsfahrt auf der Themse teil - natürlich im klimatisierten Schiff.

Erstes Halbfinale seit 2016: Deutschland will den "Fluch" brechen

Nach der perfekten Vorrunde mit drei Siegen ohne Gegentor wird es ernst für den zweimaligen Weltmeister. Erstmals seit Olympiagold 2016 will der Rekordeuropameister wieder bei einem großen Turnier ins Halbfinale einziehen. Bei der EM 2017 wie bei der WM 2019 war zuletzt im Viertelfinale Endstation.

Gegen den eingeschworenen Haufen aus Österreich, gespickt mit guten Bekannten aus der Bundesliga, werde es bei wieder deutlich milderen Temperaturen auf die Physis ankommen, so Carlson: "Wir werden genauso wie sie um jeden Grashalm kämpfen." Linksverteidigerin Felicitas Rauch sprach von einem "All-in-Spiel", in dem jede wieder "110 Prozent" geben müsse.

Es sei nicht bloß ein "Derby" oder "Nachbarschaftsduell", meinte Joti Chatzialexiou, "es wird sehr leidenschaftlich, da spielt Herz gegen Herz." Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) stellte bei allem Respekt vor den Österreicherinnen aber umgehend klar: "Auch im Viertelfinale werden wir entscheiden, wer als Sieger vom Platz geht."

Mentalität und Spielstärke machen das DFB-Team zum Favoriten, findet der 46-Jährige: "Das wollen wir unter Beweis stellen und dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Das wird das Ziel sein. Und dann gewinnen wir das auch."

DFB-Kader (fast) komplett: Schüller wieder im Training

Personell kann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wohl wieder aus dem Vollen schöpfen, am Dienstag fehlte nur Almuth Schult im Training. Die Ersatztorhüterin fühlte sich morgens nicht gut, Corona-Angst kam nach negativen Tests aber nicht auf. Auch Torjägerin Lea Schüller absolvierte nach ihrer COVID-19-Erkrankung schon wieder ein individuelles Programm.

In Österreich steigt indes schon der Puls. "Ich werde vor dem Fernseher die Daumen drücken und dann hoffentlich wie Edi Finger mitjubeln", versprach Idol Hans Krankl. Auch die Medien sparen nicht mit Erinnerungen an den 3:2-Sieg der Männer bei der WM 1978 in Argentinien gegen Deutschland, den beiden Krankl-Toren und dem legendären "I wer' narrisch" von Radioreporter Finger.

An ihre Chance glauben auch die ÖFB-Spielerinnen vor dem "Freundinnen-Duell". Alle Beteiligten beim EM-Halbfinalisten von 2017 geben sich betont locker.

"Es ist ein bisschen David gegen Goliath. Wir wollen selbstbewusst auftreten und versuchen, sie zu ärgern - und unseren Lauf bei diesem Turnier fortsetzen", sagte Mittelfeldspielerin Sarah Zadrazil von Bayern München dem "SID".

