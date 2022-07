In Brentford trifft Deutschland im zweiten Gruppenspiel auf Titelkandidat Spanien. Anpfiff ist um 21:00 Uhr.

Ad

EM 2022 Gala zum Auftakt: DFB-Team schießt Mitfavorit Dänemark ab 08/07/2022 AM 20:52

Hier gibt es alle Informationen zum deutschen Kracher gegen Spanien:

Deutschland - Spanien live im TV

Die Partie Deutschland gegen Spanien bei der EM 2022 wird von der ARD live im TV übertragen.

Deutschland - Spanien: EM 2022 der Frauen live im Stream

Zudem bietet die ARD zum deutschen Spiel auch einen Livestream in der ARD-Mediathek und auf Sportschau.de an. Auch DAZN zeigt die Partie im Livestream.

EM 2022: Deutschland - Spanien live im Ticker

EM 2022 live - Schock für DFB-Elf: Schüller vor Spanien-Kracher positiv auf Corona getestet

Nationalstürmerin Lea Schüller ist vor dem zweiten EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Spanien am Dienstag (21:00 Uhr) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montagmittag verspürt die Angreiferin von Bayern München nur leichte Symptome, die 24-Jährige wurde im Teamhotel in London-Brentford umgehend isoliert. | Zum Bericht

Deutschland - Spanien live - "Starkes Zeichen an die Konkurrenz": DFB-Elf mit breiter Brust ins Topspiel

Bei den unverhofften EM-Titelkandidatinnen floss im sommerlichen London erst die Sonnencreme, dann der Schweiß in Strömen. Zurück auf dem Trainingsplatz des Grasshoppers RFC richteten die beflügelten deutschen Fußballerinnen in neuer Rolle ihren Fokus voll auf den nächsten Kracher gegen Spanien. Die Topfavoritinnen seien nach der deutschen Gala "in Angst und Schrecken", titelte die "Marca". | Zum Bericht

EM 2022 live - Favorit in "Angst und Schrecken": DFB-Elf mit Kampfansage ins Topspiel

Deutschland hat zum Auftakt in die Europameisterschaft in England mit einem 4:0 (1:0) gegen Dänemark ein echtes Ausrufezeichen in der Krachergruppe gesetzt und damit zu Turnierstart mächtig Selbstvertrauen getankt. Torschützin Lina Magull bezeichnete die Gala gegen die Däninnen als "starkes Zeichen" an die Konkurrenz. Die "sehr, sehr reife" Leistung macht Mut vor dem Duell mit Topfavorit Spanien. | Zum Bericht

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Euphorie gebremst: Schüller-Infektion schockt DFB vor Spanien-Kracher

DFB-Frauen tanken Selbstvertrauen: "Mit uns ist zu rechnen"

EM 2022 Trotz finnischem Blitzstart: Spanien startet mit Sieg in die DFB-Gruppe 08/07/2022 AM 18:17