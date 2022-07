Tatsächlich muss sich vor allem Popp ("Ich kann das alles gar nicht in Worte fassen") nach wie vor fühlen wie in einem Traum. Schließlich ist die Kapitänin die erste Spielerin in der Turnier-Historie, die in fünf aufeinanderfolgenden Einsätzen bei einer Endrunde getroffen hat. Gegen Frankreich erzielte die 31-Jährige ihre EM-Tore Nummer fünf und sechs.

"Poppi ist einfach ein Biest da vorne drin", sagte Mittelfeldchefin Lena Oberdorf über die deutsche Serienknipserin, die in England im mittlerweile fortgeschrittenen Fußballerinnen-Alter ihre erste EM spielt: "Das brauchen wir von ihr."

Dabei sah es noch kurz vor der Endrunde eher danach auch, dass Popp weniger gebraucht wird. Die Wolfsburgerin, die die vergangenen beiden EM-Turniere verletzt verpasst hatte, kam nach langwieriger Knieverletzung und Corona-Infektion Mitte Juni gegen Dänemark (4:0) noch als Edeljoker zum Einsatz. Da anschließend aber Lea Schüller an COVID-19 erkrankte, war Popp doch in der ersten Reihe gefordert.

Zu den Unwägbarkeiten gehörte für Popp aber nicht nur die eigentlich vorgesehene Reservistenrolle, sondern auch die Position. Schließlich hatte sie beim Doublegewinner VfL Wolfsburg zuletzt fast nur im Mittelfeld gespielt.

Voss-Tecklenburgs Plan mit Popp geht voll auf

"Der Plan mit ihr auf der Neuner-Position, das war ein gemeinschaftlicher Prozess, der vor allem Alex sehr beschäftigt hat", verriet Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schon vor dem Frankreich-Spiel.

Dass Popp mittlerweile zweifelsfrei im Sturmzentrum spielt, dürfte den Engländerinnen nicht verborgen geblieben sein. Die Frage ist dennoch, ob sie die deutsche Anführerin am Sonntag stoppen können. Popps Ausblick auf das Finale könnte sich in den Ohren der Lionesses wie ein Drohung anhören: "Wir haben so einen Bock auf das Finale - besser geht es nicht."

DFB-Präsident Neuendorf: "Ein großer Erfolg"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat den Triumphzug der deutschen Fußballerinnen bis ins EM-Finale als "großen Erfolg" für die Wahrnehmung des Frauenfußballs bewertet. "Wir haben immer gesagt, wir wollen für den Frauenfußball mehr Sichtbarkeit, und mehr Sichtbarkeit als Wembley vor 90.000 geht eigentlich gar nicht", sagte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Milton Keynes.

Es brauche dazu "Gesichter", zu denen sich die Nationalspielerinnen beim Turnier entwickelt hätten. "Das sind Spielerinnen, die einer größeren Öffentlichkeit wahrscheinlich vor wenigen Wochen noch gar nicht so bekannt waren und die auf einmal in aller Munde sind. Das ist genau das, was wir uns wünschen und brauchen", lobte Neuendorf: "Das sind Botschafterinnen für den Frauenfußball insgesamt."

Neuendorf voller Vorfreude auf EM-Finale

Nötig seien wie bei den Männern "Vorbilder, die einen großen Bekanntheitsgrad haben, durch die Kinder und Jugendliche in die Vereine gezogen werden. Das ist hier super gelungen." Auch die Verdienste des Trainerstabs um Martina Voss-Tecklenburg würdigte der 61-Jährige.

Voller Vorfreude blickte der DFB-Boss auf das Duell mit den Gastgeberinnen am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker): "Deutschland gegen England in Wembley ist ja schon legendär."

Auf entsprechende Nachfrage nach einer möglichen Erhöhung der EM-Prämien verwies Neuendorf auf die abgeschlossenen Verhandlungen. "Wir freuen uns jetzt auf das Finale und das ist das Primäre: Den Pokal in die Luft zu recken. Das ist das Allerwichtigste."

Bundeskanzler Scholz kündigt Finalbesuch an

Bundeskanzler Olaf Scholz wird den deutschen Fußballerinnen bei ihrem letzten Schritt zum Titel live vor Ort die Daumen drücken. "Glückwunsch an die DFB-Elf zum Einzug ins Finale", schrieb der SPD-Politiker bei Twitter: "Das war eine großartige Leistung. Ich freue mich darauf, nach London zu fahren und das Team im Traumfinale gegen die Gastgeberinnen aus England im Wembley-Stadion zu unterstützen."

