Fußball

DFB-Frauen wollen Euphorie aus England nutzen: "Wollen Hype mit nach Deutschland nehmen"

Die deutschen Fußballerinnen wollen die große Euphorie bei der EM in England auch in Deutschland entfachen. "Diesen Hype in England wollen wir mit nach Deutschland nehmen und diese Euphorie mit einer erfolgreichen EM untermauern", sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth.

00:01:03, vor 5 Minuten