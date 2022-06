Fußball

Frauen-EM - Fragen und Antworten zur Europameisterschaft in England: Wer sind die Favoriten?

Am 6. Juli ist es so weit: In England startet die Frauenfußball-Europameisterschaft der Frauen. Wer sind die Favoriten? Welche internationalen Stars sind dabei? Wie stehen die Chancen für die deutsche Mannschaft? Die Antworten zu den wichtigsten Fragen vor der Europameisterschaft.

00:01:06, vor 13 Minuten