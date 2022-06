Die weiteren Tests des kompletten Kaders und Staffs fielen laut DFB negativ aus.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg absolviert am 24. Juni in Erfurt gegen die Schweiz den letzten Härtetest vor der Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli).

Popp (113 Länderspiele) ist die erfahrenste Spielerin im deutschen Kader.

Die Nationalspielerin war im April beim 3:0 gegen Portugal in der WM-Qualifikation fast ein Jahr nach ihrer schwierigen Knorpelverletzung im Knie in das DFB-Team zurückgekehrt.

Voss-Tecklenburg freut sich auf EM: "Starke und herausfordernde Gruppe"

