Valentina Bergamaschi (62.) glich die isländische Führung durch Karolina Vilhjalmsdottir (3.) aus. In der Gruppe D liegt Italien mit einem Punkt auf Rang vier. Davor stehen die punktgleichen Belgierinnen hinter Island (zwei Zähler) und Frankreich (drei Zähler).

Die Entscheidung fällt in der Gruppe am kommenden Montag (21:00 Uhr), wenn Italien in Manchester auf Belgien trifft. Island spielt parallel in Rotherham gegen die Französinnen.

(SID)

