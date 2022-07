Mit 369.314 Zuschauerinnen und Zuschauern hat die EM schon jetzt eine Bestmarke gesetzt. Auch Englands 14 Tore in der Gruppenphase und die fünf Treffer von "Löwin" Beth Mead in drei Spielen bedeuten einen Rekord.

Mead ist mit DFB-Kapitänin Alexandra Popp zudem die erste Spielerin, die in allen drei Gruppenspielen erfolgreich war.

"In die Vorbereitung auf dieses Turnier wurden enorm viel Arbeit und Leidenschaft gesteckt. Dass sich das jetzt so auszahlt, ist einfach fantastisch. Wir haben mehr als je zuvor in dieses Turnier investiert", sagte die ehemalige Weltfußballerin Keßler. Die EM werde "ein wunderbares Vermächtnis hinterlassen".

Auch auf den Social-Media-Kanälen der UEFA spiegelt sich die Begeisterung wider: Im Vergleich zu 2017 hat sich die Zahl der Follower auf Twitter, Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat seit Turnierbeginn mehr als vervierfacht.

