Damit übertrafen die Engländerinnen eine nur fünf Tage alte Bestmarke: Erst in der vergangenen Woche hatte Belgien gegen Armenien in der Gruppe F 19:0 (11:0) gewonnen und damit einen neuen Qualifikationsrekord aufgestellt. Dabei hatte Hoffenheims Tine de Caigny drei Mal getroffen.

Auch für die Red Flames war dieser Kantersieg der höchste Länderspielsieg der Geschichte gewesen. Nun übertrumpften die Engländerinnen die neue Quali-Bestmarke noch um ein Tor.

Ad

Bereits nach 23 Minuten hatten die Engländerinnen gegen Lettland sechs Mal getroffen. Insgesamt gaben die Three Lionesses 63 Schüsse auf das gegnerische Tor ab.

Premier League Bericht: Rangnick plant Umbruch bei United - zwei alte Bekannte im Fokus? VOR 3 STUNDEN

Die 21 Jahre alte Lauren Hemp von Manchester City war mit vier Treffern nicht nur die erfolgreichste Schützin des Abends, sondern machte mit dem zwanzigsten Tor in der 88. Spielminute den neuen Rekord auch noch selbst klar.

England und Deutschland dominieren

England dominiert die Gruppe D nach Belieben, hat nach sechs Spielen 18 Zähler auf dem Konto und steht bei einem Torverhältnis von 53:0. Lettland dagegen hat alle fünf Gruppenspiele verloren und bei 46 Gegentreffern erst zwei eigene Tore erzielt.

Die Weltmeisterschaft findet 2023 in Australien und Neuseeland statt. Auch die deutschen Frauen haben eine perfekte Ausgangsposition in ihrer Qualifikationsgruppe. Die Mannschaft um Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann am Dienstagabend in Portugal 3:1 (3:1) und steht ebenfalls bei 18 Zählern aus sechs Begegnungen.

Übrigens: Der höchste Triumph in der Länderspielgeschichte der deutschen Frauen resultiert aus dem November 2011. Damals gewann die Mannschaft um Nadine Angerer in der Qualifikation zur Europameisterschaft in Wiesbaden gegen Kasachstan 17:0 (10:0).

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Deutsche Frauen mit Vorfreude auf EM-Jahr

Sensationstreffer eröffnet Tor-Festival: Dunst trifft mit Kunstschuss

Fußball Zweite Karriere: Star-Quartett um Gündogan absolviert Trainerschein VOR 3 STUNDEN