Zuletzt hatte die Debatte um die Anstoßzeiten der deutschen Auswahl auch wegen geringer Zuschauerzahlen in den Stadien an Fahrt aufgenommen.

Die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Israel am Donnerstag, 21. Oktober (18.00 Uhr) in Tel Aviv und am 26. Oktober (16.05 Uhr) in Essen werden erneut nicht zur "Primetime" angepfiffen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab am Mittwoch zu Protokoll, dass die Interessen des Verbandes und die der Programmplaner der TV-Sender nicht immer dieselben seien.

FLYERALARM Frauen-Bundesliga Leverkusen klopft mit viertem Sieg in der Frauen-Bundesliga oben an 08/10/2021 AM 20:23

Es werde aber weiterhin an einer Lösung der Problematik gearbeitet.

Das könnte Dich auch interessieren: Perfekte Bilanz für Bayern-Frauen - Wolfsburg bleibt dran

(SID)

6:0! Alle Tore zum Kantersieg der Bayern-Frauen in Köln

Champions League - Frauen Champions League: Hoffenheims Frauen mit perfektem Einstand 05/10/2021 AM 20:16