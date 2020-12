Beraterzahlungen, Handgelder sowie verschiedene Klauseln.

Die Transfersummen im Fußballgeschäft gleichen mittlerweile fast einem Rätsel. So lässt sich heutzutage nur noch selten einwandfrei nachvollziehen, wie viel ein Spieler denn nun tatsächlich gekostet hat.

Längst kein Geheimnis mehr ist dagegen die Tatsache, dass Pernille Harder seit vergangenen Sommer die teuerste Fußballspielerin der Welt ist. Doch damit nicht genug: Ihr Wechsel zum FC Chelsea könnte nach Ansicht der 28-Jährigen gar den Frauenfußball nachhaltig verändern.

Berichten zufolge überwiesen die Blues 350.000 Euro an den VfL Wolfsburg, um sich die Dienste der dänischen Nationalspielerin Anfang September zu sichern. Sie ist damit der jüngste Neuzugang im Star-Ensemble von Teammanagerin Emma Hayes.

Harder über Rekordsumme: "Gute Entwicklung für den Frauenfußball"

Jene Rekordsumme verdeutlicht einmal mehr die enorme finanzielle Differenz zwischen Fußballerinnen und ihren männlichen Kollegen.

Der Umstand, dass ihr das teuerste Preisschild der Historie anhaftet, stört Harder wenig überraschend angesichts ihres ruhigen Auftretens jedoch nicht. Die Angreiferin sieht es eher als einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung.

"Ich glaube, es ist ein guter Schritt", sagte Harder im exklusiven Interview mit Eurosport. "Es ist eine neue Zeit im Frauenfußball. Es wird zukünftig mehr solcher Transfers geben und ich denke, dass das eine wirklich gute Entwicklung für den Frauenfußball ist. Es zeigt, dass auch der Frauenfußball ein Geschäft ist. Ich sehe es so, dass mein Transfer der Start von etwas Neuem sein könnte."

Harder wechselte im vergangenen Sommer zu Chelsea, nachdem sie den VfL Wolfsburg mit sieben Treffern in neun Partien ins Champions-League-Finale geschossen hatte, wo man sich letztlich der aktuell wohl besten Mannschaft im Frauenfußball, Olympique Lyon, geschlagen geben musste (1:3).

Ähnlich wie in der Königsklasse war Harder auch in der vergangenen Bundesliga-Saison nicht zu stoppen. Die Angreiferin erzielte für Wolfsburg insgesamt 27 Tore in 21 Spielen und trug so maßgeblich zum Gewinn der deutschen Meisterschaft bei. Letztlich betrug der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bayern München acht Punkte.

Harder schwärmt von Niveau der Women’s Super League

Obwohl Harder grundsätzlich mit ihren Leistungen aus der Vorsaison zufrieden ist, verriet sie, dass der Wechsel zum FC Chelsea in die englische Liga, die Women's Super League, noch einmal ein großer Schritt sei.

Angesprochen auf die Unterschiede zwischen der englischen Liga und der Bundesliga sagte sie: "Es ist das Spielniveau. Bisher habe ich gegen Arsenal, Manchester City, Manchester United, Everton und noch einige mehr gespielt und diese Partien waren alle auf einem sehr hohen Niveau. Die Top fünf bis sechs sind auf einem wirklich hohen Level und ich denke, dass es das in keiner anderen Liga gibt."

Harders Lebenspartnerin Magdalena Eriksson ist Kapitänin beim FC Chelsea, was offensichtlich auch ein Grund war, warum sich die Dänin den Blues anschloss. Doch was waren die weiteren Motive für ihren Wechsel in den Londoner Westen?

"Die Ambitionen des Klubs haben mir nicht nur sehr gut gefallen, sondern haben sich auch größtenteils mit meinen persönlichen Zielen gedeckt. Chelsea will jeden möglichen Titel gewinnen, dazu gehört auch die Champions League. Mich hat es außerdem gereizt, in England zu spielen. Es kommen so viele talentierte Spielerinnen nach England, deshalb wollte ich auch unbedingt zu Chelsea."

Harder als wichtige Stütze in Chelseas Starensemble

Teammanagerin Hayes verfügt jetzt über eine schillernde Auswahl an Talent. Zusammen mit Harder befinden sich in ihrer Mannschaft Beth England, Ji So-yun, Fran Kirby, Erin Cuthbert und Sam Kerr.

"Es ist inspirierend", sagte Harder, angesprochen auf das tägliche Vergnügen, mit solchen Weltklasse-Spielerinnen trainieren zu können. "Sie haben die Top-Spielerinnen genannt, aber es gibt noch weitere sehr gute Spielerinnen im Kader. Das Training ist auf einem hohen Niveau und bringt mich jedes Mal weiter."

"Ich denke, wir als Team entwickeln uns Woche für Woche. Natürlich gibt es viele neue Spielerinnen in der Mannschaft und wir müssen erst herausfinden, wie wir am besten harmonieren, aber es wird jede Woche besser. Das ist vielversprechend für die Zukunft."

Harder verriet, dass der Ehrgeiz, den der FC Chelsea im Transferpoker um ihre Person und um Kerr, die vierfache australische Fußballerin des Jahres, zeigte, ein ausschlaggebender Grund für ihren Wechsel nach London war.

Neben dem Gewinn der Women's Super League und der Champions League ist es Harders großes Ziel, ihren Weg zur besten Fußballerin auf dem Planeten fortzusetzen.

Beendet Harder die "englische" Durststrecke?

Seitdem im Jahr 2016 die Auszeichnung zur FIFA Weltfußballerin und zwei Jahre später der Ballon d’Or Féminin ins Leben gerufen wurde, konnte weder eine Engländerin noch eine Spielerin, die auf der Insel ihr Geld verdient, eine der beiden Auszeichnungen gewinnen.

Mit Carli Lloyd schaffte es lediglich eine Spielerin aus der Premier League überhaupt bei einer der beiden Wahlen auf das Podium, als sie 2017 bei den The Best FIFA Football Awards 2017 hinter der Niederländerin Lieke Mertens Zweite wurde.

Auch wenn in diesem Jahr die Verleihung des Ballon d’Or der Corona-Pandemie zum Opfer fiel, sind die Journalisten von Eurosport in ganz Europa der Meinung, dass Harder derzeit die beste Spielerin der Welt ist.

Doch sieht sich die Dänin selbst auch als weltbeste Fußballerin?

"Ich denke, es ist schwer zu sagen. Ich stehe zwar ganz oben, aber ich würde nicht sagen, dass ich die Beste bin. Ich denke, dass es im Moment sehr viele gute Spielerinnen gibt", zeigte sich Harder ganz diplomatisch.

Auf ihren Lorbeeren will sich die 28-Jährige aber keineswegs ausruhen. "Ich werde nun noch härter trainieren, um mein Niveau zu halten und sogar noch besser zu werden", so Harder weiter.

Harder: "Mein Ziel ist immer, alles weiterzuentwickeln"

Bei einer Spielerin ihrer Klasse stellt sich jedoch selbstverständlich die Frage, wie sie jenes ambitionierte Ziel erreichen will.

"Um weiter auf höchstem Niveau zu performen, muss ich neue Wege finden, um Tore zu erzielen und somit als Spielerin noch vollständiger zu werden", sagte Harder und ergänzte:

"Ich denke, es geht darum, alles, was ich jetzt tue, auf einem noch höheren Level zu tun. Die oberste Priorität ist nun, zu einhundert Prozent in der Mannschaft anzukommen und mit dem Klub in der Women's Super League auf einem hohen Niveau zu spielen. Mein Ziel ist es immer, alles weiterzuentwickeln."

Passend dazu könnte die ambitionierte Ex-Wolfsburgerin bereits in naher Zukunft mit ihrer Partnerin ein Stück Fußballgeschichte schreiben. Sowohl Harders Däninnen als auch Erikssons Schwedinnen haben sich 2022 für die Europameisterschaft qualifiziert. Beide sind Kapitäninnen ihrer jeweiligen Nationalmannschaft.

Was würde also passieren, wenn beide Nationen das EM-Finale erreichen würden? "Dann wird Dänemark hoffentlich gewinnen", antwortete Harder lächelnd und betonte: "Das wäre natürlich ein Traum - im EM-Finale gegen die eigene Partnerin zu spielen. Somit würde sich mindestens eine von uns nach dem Spiel freuen!"

