Fußball

Gareth Southgate stellt sich vor Jadon Sancho: "Das ist eine Menge zu verarbeiten"

Über diese Rückendeckung dürfte sich Jadon Sancho freuen. Der ehemalige BVB-Star kommt bei Manchester United weiterhin nicht in Fahrt. Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nimmt den Flügelspieler nach der Partie gegen Andorra in Schutz und findet lobende Worte für den 21-Jährigen. So erklärt Southgate unter anderem, was Sancho gegen Andorra "außergewöhnlich gut gemacht hat".

00:01:05, vor 32 Minuten