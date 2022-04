Für die Rangers traf Scott Arfield zum Ausgleich in der regulären Spielzeit (79.).

In der Verlängerung bescherte ein Eigentor von Carl Starfelt (115.) dem Europa-League-Gegner des Bundesligisten RB Leipzig den Einzug ins Finale. Celtic war durch Greg Taylor in der 64. Minute in Führung gegangen.

Für die Rangers ist es die insgesamt 52. Finalteilnahme, 33-mal sprang dabei auch der Titelgewinn heraus. Die Hearts standen bisher 16-mal im Endspiel und gewannen den FA-Cup achtmal.

(SID)

