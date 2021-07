Neben den Spielern wurde ebenfalls ein Assistenztrainer positiv auf COVID-19 getestet.

Im zweiten Spiel in Kansas und der amerikanischen Gruppe B bezwang Kanada ohne den am Knöchel verletzten Bayern-Profi Alphonso Davies Martinique mit 4:1 (3:1). Cyle Larin (16.), Jonathan Osorio (20.), Stephen Eustaquio (26.) und Theo Corbeanu (89.) trafen für die Ahornblätter. Emmanuel Riviere (10.) hatte den Underdog in Führung gebracht.

Im dritten Spiel des Tages setzte sich in Gruppe A El Salvador 2:0 (0:0) gegen Guatemala durch. Alex Roldan (81.) und Joaquin Rivas (90.+6) trafen in Frisco. Die Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik endet mit dem Finale am 1. August in Paradise.

(SID)

