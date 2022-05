Bis zur Heim-EM sei es "allerdings noch lange hin und es stehen sehr viele Spiele mit Verein und Nationalmannschaft an, die viel Kraft kosten. Dazu sprechen wir also lieber noch einmal Anfang 2023", ergänzte Gündogan.

Nach dem Gewinn der englischen Meisterschaft mit ManCity stehen für Gündogan und die Nationalelf zum Saisonabschluss vier Spiele in der Nations League an. Diese hätten "sehr wohl große Bedeutung für uns, in vielerlei Hinsicht. Es geht um Punkte und einen möglichen Titel, das muss für jeden Sportler Ansporn genug sein", betonte Gündogan.

Ad

Außerdem blieben bis zum WM-Start in Katar "nur noch sechs Pflichtspiele. In diesen Duellen wird es auch darum gehen, sich zu finden und bestmöglich für die Weltmeisterschaft einzuspielen." Da Deutschland den Status als Turniermannschaft "leider in den letzten Jahren verspielt" habe, so Gündogan weiter, seien solche Spiele im Vorfeld "für das Selbstvertrauen umso entscheidender".

Bundesliga Aufgepasst, Eintracht! Top-Klub jagt angeblich Erfolgscoach Glasner VOR 2 STUNDEN

Er selbst wisse, "dass ich eine gewisse Verantwortung innerhalb der Mannschaft habe. Wenn ich fit bin, kann ich der Mannschaft mit meiner Qualität und Erfahrung weiterhelfen", sagte Gündogan.

Das könnte Dich auch interessieren: Rote Teufel steigen auf - Dresdner Fans sorgen für Eklat

(SID)

Magath bestätigt: "Boateng hat die Mannschaft aufgestellt"

Premier League Liga gibt grünes Licht: Chelsea-Verkauf vor Abschluss VOR 11 STUNDEN