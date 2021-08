Um dies zu erreichen, wählt Hansi Flick auch virtuelle Wege.

"Wir prüfen gerade, wie das gehen könnte", sagte der 56-Jährige, der bei Rekordmeister FC Bayern zur Corona-Hochzeit das "Cybertraining" eingeführt hatte.

Er habe zudem "Zoom-Sitzungen mit taktischen Inhalten gemacht, face to face - virtuell -, der Trainerstab und jeweils ein Spieler", berichtete Flick. "Ich habe dann Slots geblockt, und die Spieler konnten sich über Doodle einen Termin sichern."

Bundesliga Hummels beim BVB wieder dabei - Startelf kommt noch zu früh VOR 10 STUNDEN

Auch vor seinem Debüt am 2. September im Schweizer St. Gallen gegen Liechtenstein habe er "mit einigen Ligatrainern schon Facetime- oder Zoom-Meetings gehabt, mit meinen Spielern werde ich das auch so handhaben, auch außerhalb der Länderspielperioden", sagte Flick in der Samstagsausgabe der "SZ": "Kommunikation ist mir wichtig, es ist auch eine Frage von Wertschätzung, einander zuzuhören und sich auszutauschen."

Flick: "Liga kann sich darauf verlassen, dass ich ein präsenter Bundestrainer sein werde"

Wichtig bleibt für Flick aber auch der Stadionbesuch. "Ich bin beim sogenannten '24/7' immer vorsichtig, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Mensch braucht seine Erholungsphasen. Aber die Liga kann sich darauf verlassen, dass ich ein präsenter Bundestrainer sein werde", versicherte er.

Am 1. Bundesliga-Spieltag hatte er das 1:1 zwischen Borussia Mönchengladbach und den Bayern sowie das 5:2 von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt verfolgt.

(SID)

#SotipptderBoss: BVB sichert sich Tabellenführung - auch Bayern siegt

Bundesliga Lewandowski plant angeblich seinen Abgang: Das ist dran an den Gerüchten VOR 13 STUNDEN