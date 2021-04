Fußball

Highlights: AS Monaco feiert nächsten Sieg und bleibt mit Niko Kovac im Titelrennen

Am 32. Spieltag der Ligue 1 besiegte die AS Monaco zuhause Dijon klar mit 3:0. Damit dürfen sich Niko Kovac und Co. weiterhin Hoffnungen auf den Meistertitel machen.

00:01:08, vor 3 Stunden