In diesen chaotischen Tagen bei der Nationalmannschaft ist für Hansi Flick guter Rat wenigstens nicht teuer - denn er ist nur einen Anruf entfernt. Noch im Februar hatte er Karl Lauterbach abwertend als "sogenannten Experten" bezeichnet, mittlerweile ist der SPD-Gesundheitspolitiker eine wichtige Anlaufstelle für den Fußball-Bundestrainer in Corona-Angelegenheiten. "Wenn irgendwas ist, dann frage ich auch mal nach", sagte Flick im "ARD"-Radio-Interview - und Gesprächsbedarf gibt es freilich genug.

Fakt ist auf jeden Fall, dass die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen am Freitag auf 263,7 angestiegen ist, sie erreichte einen weiteren Allzeit-Höchststand. Innerhalb von 24 Stunden wurden 48.640 Neuinfektionen verzeichnet. Das Robert Koch-Institut (RKI) rief deshalb dazu auf, Großveranstaltungen abzusagen und die Kontakte zu anderen Menschen nach Möglichkeit zu reduzieren.

Flick hielt sich nach dem 9:0 gegen Liechtenstein mit Aussagen zur Impfdiskussion und den möglichen Folgen einmal mehr zurück. "Das kann ich schwer beurteilen, das kann ich nicht sagen. Die Entwicklung ist so. Ich bin da kein Experte. Wir müssen den Experten vertrauen, wie sie entscheiden", sagte der Bundestrainer.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will strengere Regeln für den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen wie Sportevents. Es solle hier künftig die sogenannte 2G-Plus-Regel greifen, sagte Spahn am Freitag in Berlin. Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen aktuellen Coronatest Einlass bekommen.

Debatte nimmt im Sport Überhand

Die sich drastisch verschärfende Pandemie-Lage hat auch den Sport mit voller Wucht eingeholt - Flick erlebt dies hautnah mit. Erst sorgte die hitzige Debatte um Impfskeptiker Joshua Kimmich für Aufregung, dann Niklas Süles Coronainfektion und die Quarantäne-Anordnung für vier weitere Nationalspieler um den ungeimpften Kimmich. Und nun ist daraus sogar eine Diskussion um eine Impfpflicht für Profisportler entbrannt.

Auf Sinn oder Unsinn eines solchen Zwangs wollte Flick nicht eingehen, doch seine Haltung zur Impfung ist klar. Auch der Austausch mit Lauterbach habe dazu geführt, dass der Bundestrainer in der Impfung "den einzigen Ausweg aus der Pandemie" sieht.

"Er hat mir bestätigt, dass die Impfung eine Sache ist, die man einfach machen muss", sagte der 56-Jährige. Die Frage, ob nur noch geimpfte Spieler in den Kader berufen werden sollten, sieht Flick aber bei den Klubs verortet.

Für Karl-Heinz Rummenigge ist der Fußball beim Thema Impfpflicht allerdings generell nicht in der Verantwortung. "Ich kann nichts fordern, das kann nur die Politik. Die wird für den Fußball nicht irgendeine Lex machen, sondern es muss eine Regelung für alle im ganzen Land geben, unabhängig davon, ob sie Fußball spielen oder nicht", sagte der frühere Vorstandsboss von Rekordmeister Bayern München am Rande der Veranstaltungsreihe "Menschen in Europa" in Passau.

2G bald für alle Sportevents?

Doch die Frage zum Umgang mit ungeimpften Profis beschäftigt längst nicht mehr nur den Fußball allein. Uwe Schwenker, Präsident der Handball-Bundesliga (HBL), deutete im Interview mit dem "NDR" bereits an, dass die WM der Frauen in Spanien (2. bis 19. Dezember) und die EM der Männer in Ungarn und der Slowakei (14. bis 30. Januar) wohl als reine 2G-Veranstaltungen durchgeführt werden - also nur mit geimpften und genesenen Spielern und Staff-Mitgliedern.

Und auch die Lage in Deutschland beobachtet die HBL genau. "Wir haben bislang - was die erste Liga betrifft - wenig bis gar keine Impfdurchbrüche gehabt, aber natürlich schon leidvolle Erfahrungen in der zweiten Liga gemacht", sagte Schwenker: "Da sind etliche Spiele in der Vergangenheit ausgefallen." Auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) sowie in der 2. und 3. Liga der Fußballer war es bereits zu zahlreichen Spielabsagen aufgrund von Coronafällen oder Quarantänemaßnahmen gekommen.

In immer mehr Stadien und Hallen gilt auf den Tribünen bereits eine 2G-Regel - geht es nach Oke Göttlich, Präsident des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli, sollten auch auf dem Platz nur noch geimpfte oder genesene Profis mitmachen dürfen. "Ich bin klarer Befürworter für 2G - für sämtliche Akteure im Fußball, für alle", sagte Göttlich im "NDR"-Interview.

