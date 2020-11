Robin Koch schreibt derzeit, fast unbemerkt von der deutschen Fußball-Öffentlichkeit, an seinem ganz persönlichen Märchen bei Leeds United. Der 24-Jährige avancierte vom ersten Spiel an zur Stammkraft beim Traditionsverein aus dem Norden Englands. Nun scheint es so, als ob auch Bundestrainer Joachim Löw verstärkt auf die Koch-Künste setzt. Erleben wir den Beginn eines Fußball-Märchens? | Zum Bericht

Joachim Löw hat einem Quintett eine Startelfgarantie für das Länderspiel gegen Tschechien am Mittwoch in Leipzig gegeben. Torhüter Kevin Trapp (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Robin Koch (Leeds United), Julian Brandt (Borussia Dortmund) und Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon) werden in Leipzig auflaufen. Das teilte der Bundestrainer am Dienstag mit. | Zur Meldung