Auf einen Schlag löste Louis van Gaal im Bauch der Johan-Cruyff-Arena Unruhe aus. Als der niederländische Bondscoach fast beiläufig fallen ließ, dass er immer noch corona-positiv sei, tuschelten die anwesenden Journalisten plötzlich eifrig und schauten ungläubig.

"Ich bin noch positiv, das sind Resterscheinungen des Coronavirus", sagte van Gaal auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die Deutschen am Dienstagabend in Amsterdam.

Ad

Höchst kurios, schließlich hatte der frühere Erfolgscoach von Bayern München zuvor noch angeregt mit Bundestrainer Hansi Flick, Thomas Müller und dem "ARD"-Experten Bastian Schweinsteiger geplaudert.

Int. Freundschaftsspiele Die Pressestimmen zum DFB-Spiel: "Spannende Ergebnisse im Versuchslabor" VOR 4 STUNDEN

Eigentlich war es bei der Medienrunde um van Gaals Reise zur WM-Auslosung am Freitag (18:00 Uhr) in Katar gegangen - die aufgrund der im Wüstenstaat gültigen Regeln nun ausfallen muss. "Ich fahre nicht nach Katar. Das macht keinen Sinn", sagte er. Nach seiner Corona-Infektion in der Vorwoche könne er den für die Einreise notwendigen negativen PCR-Test noch nicht erbringen. Ansteckend ist aber er offenbar nicht mehr.

Van Gaals Einsatz gegen Deutschland entsprach den Regeln

"Ich bin am Montag getestet worden", sagte van Gaal: "Dann kriegst du am nächsten Tag meistens das Ergebnis. Die Ärzte sagen, dass es bei einem PCR-Test viel länger hängen bleibt als bei einem Antigen-Test." Letztere waren bei dem 70-Jährigen wieder negativ, in der vergangenen Woche war er einige Tage in Isolation gewesen.

Ohnehin sind in den Niederlanden die meisten Corona-Maßnahmen ausgelaufen. Van Gaals Einsatz am Spielfeldrand gegen Deutschland entsprach also den Regeln.

Dennoch wird van Gaal nur aus der Ferne beobachten können, welche Gruppengegner sein Team für die WM (21. November bis 18. Dezember) zugelost bekommt. Sein Pressesprecher, so der Trainer, werde "Zoom und so" organisieren, "dass ich alles verfolgen und kommentieren kann".

WM-Auslosung: Van Gaal prophezeit den Niederlanden Losglück

Die Niederländer befinden sich dabei jedoch, wie die Deutschen, nur in Topf zwei und können zumindest einen starken Gegner erwarten. Oder auf den gesetzten Gastgeber hoffen.

"Ich denke, unser Gegner aus Topf eins wird Katar sein", prophezeite van Gaal: "Ich habe das Glück immer auf meiner Seite."

Das könnte Dich auch interessieren: Musiala und Schlotterbeck sorgen für Luxusproblem: Wer jetzt zittern muss

(SID)

Lacher bei Pressekonferenz: Kimmich "sprengt" Flick-PK mit Anruf

Int. Freundschaftsspiele Drei Dinge, die auffielen: Ein großer Gewinner in Amsterdam VOR 12 STUNDEN