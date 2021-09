Neun Punkte, tolle Tore und endlich wieder Begeisterung: Mit einem makellosen Start hat Bundestrainer Hansi Flick alle Zweifel an der WM-Qualifikation zerstreut und neue Lust auf die deutsche Nationalmannschaft gemacht.

Der viermalige Fußball-Weltmeister feierte am Mittwoch gegen Island im kühlen Reykjavik ein ungefährdetes 4:0 (2:0) und damit den dritten Sieg im dritten Spiel unter Flick - allesamt ohne Gegentor.

Wie gegen Armenien waren dabei deutliche Spuren der Spielidee des neuen Bundestrainers zu erkennen. Davon profitiert auch Leroy Sané. Für Ilkay Gündogan dürfte es dagegen ungleich schwieriger werden.

Drei Dinge, die uns auffielen:

1. Der Bayern-Block wirkt

Wie sich Hansi Flick den Fußball seiner Mannschaft vorstellt, hat er in den letzten Tagen und Wochen oft genug erklärt: mutig, offensiv, mit hoher Intensität und Zielstrebigkeit. Das kam nicht überraschend, schließlich hatte der FC Bayern unter ihm genauso gespielt – mit allen offensiven Vor- und defensiven Nachteilen.

Nach der Partie gegen Liechtenstein herrschte kurze Zeit Ernüchterung. "Man merkt, dass diese Mannschaft noch nicht das Vertrauen hat, dass sie Tore machen kann", sagte Flick. Dieses Vertrauen hat er seinen Spielern aber offenbar schnell eingeimpft. In den folgenden beiden Partien erzielte Deutschland zehn Treffer. Von einer "Aufwärtsbewegung" sprach Kapitän Manuel Neuer über die Veränderungen nach der EM und dem Abschied von Joachim Löw.

Maßgeblich beteiligt an den beiden klaren Siegen und den dominanten Auftritten war der von Flick aufgebotene Bayern-Block. Mit Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané und Serge Gnabry standen sechs FCB-Spieler in der Startelf. Gegen Liechtenstein waren es "nur" vier (Süle, Kimmich, Sane, Musiala).

Vor allem Gnabry und Goretzka drückten den Spielen ihren Stempel auf. Daneben zeigte der zuletzt im Fokus stehende Sané seine Klasse und die Bereitschaft, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.

Auch gegen Island gab der Bayern-Block den Ton an und setzte den Flick-Fußball überzeugend um. Mit schnellem, vertikalen Passspiel und vielen Läufen in die Tiefe riss die Mannschaft immer wieder Löcher in die Defensive der Gastgeber und ließ auch nach der frühen Führung nicht locker. Mit Thomas Müller war dazu ein prägender Flick-Spieler noch gar nicht dabei.

"Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, ist ein Schritt nach vorne", resümierte Flick, der sich zwar "rundum zufrieden" zeigte, aber auch genügend Dinge erkannte, die seine Mannschaft noch besser machen könne.

Denn das große "Aber" aus der Bayern-Zeit Flicks wurde auch in Reykjavik sichtbar: die mangelnde defensive Absicherung. Das liegt vor allem daran, dass risikoreiche 50:50-Bälle auch dann gespielt werden, wenn die Situationen nach hinten schlecht abgesichert sind. Auch Island kam so zu aussichtsreichen Umschaltaktionen.

Daran muss Flick weiter arbeiten. Vielleicht hilft ihm aber auch hier der Bayern-Block. Denn die Münchner wollen unter Julian Nagelsmann defensiv ebenfalls stabiler werden und deutlich weniger Gegentore kassieren.

2. Standards sind wieder in

Wer erinnert sich nicht an den stolpernden Thomas Müller im Achtelfinale der WM 2014 gegen Algerien? Ein Freistoßtrick, der nur ganz knapp nicht das gewünschte Ergebnis lieferte, und für zu viele Lacher im Netz sorgte.

Standards waren ein gewichtiger Faktor auf dem Weg zu Titelgewinn in Brasilien. Maßgeblich bei deren Entwicklung und beim Einstudieren damals war Hansi Flick. Es war also zu erwarten, dass mit seiner Übernahme beim DFB auch den ruhenden Bällen wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden würde.

Mit der Verpflichtung von Mads Buttgereit machte Flick diesen Plan auch öffentlich nochmal sichtbar. Der für die Standards verantwortliche Trainer stand schon fast etwas zu oft im Fokus. Kaum ein Freistoß, fast keine Ecke, bei dem der Name des 36-jährigen Dänen nicht reflexartig erwähnt wurde.

In den ersten beiden Spielen gegen Liechtenstein und Armenien waren Standards vor allem ein Thema, weil sie meist schlecht getreten waren. Egal, ob von Leroy Sané oder Joshua Kimmich. Da war viel Murks dabei. Aber schon der Treffer nach abgewehrtem Eckball, den Jonas Hofmann per Direktabnahme gegen Armenien zum 5:0 nutzte, war laut Flick auf die neue Aufmerksamkeit und die Rückraumbesetzung zurückzuführen.

Gegen Island war Antonio Rüdigers Kopfballtreffer zum 2:0 dann offensichtlich eine einstudierte Variante. "Ich würde lügen, wenn ich sage, es war nicht so gewollt", sagte Flick mit einem Schmunzeln. Und auch vor dem zu hoch angesetzten Freistoß von Sané in Halbzeit eins hatte sich die DFB-Elf mit einer Vier-Mann-Mauer neben der Vier-Mann-Mauer der Isländer etwas überlegt.

Man darf gespannt sein, was Spielern und Trainern auf dem Weg zur WM in Katar und bei Turnier dann wieder einfällt. Thomas Müller soll da immer für eine Idee gut sein…

3. Für Gündogan wird’s schwer

Nach der enttäuschenden EM und durchwachsenen Leistungen stand die Zukunft von Ilkay Gündogan in der Nationalmannschaft auf der Kippe. Aber nach einer mehrwöchigen Denkpause und intensiven Gesprächen mit dem Bundestrainer entschied sich der 30-Jährige für eine Fortsetzung seiner Karriere im DFB-Dress.

"Nach den positiven Gesprächen mit Hansi war für mich klar: Ich bin noch nicht fertig mit dem Kapitel Nationalmannschaft. Ich dachte mir: Das kann es noch nicht gewesen sein", sagte der Mittelfeldspieler von Manchester City dem "Kicker".

"Ich war nach dem frühen Ausscheiden bei der EM sehr enttäuscht und musste das über meinen Urlaub hinweg erst einmal sacken lassen", erklärte Gündogan, "ich habe mit Hansi daher sehr ausführlich telefoniert und er hat mir erklärt, wie er in Zukunft mit uns wieder erfolgreich sein möchte und welche Rolle ich dabei spielen soll."

Nach den ersten drei Spielen unter Flick scheint klar: eine tragende Rolle wird es nicht. Zwar stand Gündogan in zwei von drei Spielen in der Startelf, aber jeweils nur als Vertreter. Gegen Liechtenstein spielte er anstelle des im Zentrum eigentlich gesetzten Leon Goretzka an der Seite von Joshua Kimmich und in Island ersetzte er den angeschlagenen Marco Reus auf der Zehn. Und der dürfte auch nur die 1b-Lösung hinter Thomas Müller sein.

Zwar hat sich Gündogan in der vergangenen Saison bei Manchester City zu einem äußerst torgefährlichen Mittelfeldspieler in der Premier League entwickelt, aber sein Spiel ist deutlich weniger geradlinig als das seiner Konkurrenten. Und damit passt er schlicht weniger zum Fußball von Hansi Flick.

