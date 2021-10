Fußball

James Rodriguez: Erster Treffer für Al-Rayyan SC in der Qatar Stars League

James Rodriguez gelingt sein erster Treffer für Al-Rayyan SC in der Qatar Stars League, am Ende steht es 4:2 gegen Al-Sailiya SC. Der einstige Star des FC Bayern München und WM-Torschützenkönig war vom FC Everton in die Wüste gewechselt.

