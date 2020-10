Deadline Day: So schließen die Transferfenster der Top-Ligen

Info: Durch die Corona-Pandemie hat sich nicht nur der Spielplan, sondern auch der Schluss des Transferfensters in Europa verschoben. Am heutigen 5. Oktober ist für die Vereine der Top-5-Ligen die letzte Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Allerdings gibt es auch hier ein paar feine Unterschiede. Während in der Bundesliga um 18:00 Uhr die Frist für letzte Transfers verstreicht, dürfen Klubs der englischen Premier League, der spanischen La Liga und der französischen Ligue 1 noch bis 0:00 Uhr Wechsel tätigen. In der italienischen Serie A schließt das Transferfenster um 20:00 Uhr. Eine Besonderheit in England ist, dass die Premier-League-Vereine noch bis zum 16. Oktober Transfers mit Vereinen aus der englischen 2. Liga oder darunter tätigen dürfen.

FC Bayern mit Transferoffensive: Drei neue Stars im Anflug

9:40 Uhr: Erst am gestrigen Sonntag hat der FC Bayern die Verpflichtung von Marc Roca als Ersatz für den zu Liverpool abgewanderten Thiago verpflichtet. Den von Trainer Hansi Flick als zu dünn eingestuften Bayern-Kader sollen noch drei weitere Stars verstärken. Dazu zählen der vereinslose Eric-Maxim Choupo-Moting (zuletzt Paris Saint-Germain), Douglas Costa (Juventus Turin) und Bouna Sarr (Olympique Marseille). Bei letzterem soll es zu einem Tauschgeschäft mit Marseille kommen. Im Gegenzug für Rechtsverteidiger Sarr, soll Mickael Cuisance zu OM wechseln. Laut "Telefoot" haben sich alle Parteien bereits über einen Wechsel verständigt. Sarr soll zehn Millionen Euro Ablöse plus Boni kosten. Für Cuisance soll eine Leihe mit anschließender Kaufoption vereinbart worden sein.

Auch bei Costa seien nur noch letzte Details zu klären, ehe der Brasilianer nach München zurückkehrt. Das berichtet der "Kicker". Damit wäre der Wechsel von Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea vom Tisch. Die Verpflichtung von Eric-Maxim Choupo-Moting soll ebenfalls unmittelbar bevorstehen. Laut dem "Kicker" soll bereits am Sonntag eine Einigkeit über den Vertrag erzielt worden sein. Dadurch könnte auch Joshua Zirkzee betroffen sein, der zuvor als Back-Up von Robert Lewandowski fungiert hat. Der junge Niederländer könnte nun verliehen werden.

Werder Bremen: Wechsel von Milot Rashica auf die Insel bahnt sich an

9:20 Uhr: Es deutet sich an, dass Werder Bremen am Deadline Day noch zwei Leistungsträger verlieren könnte. Der Wechsel von Davy Klaassen zu seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam hatte sich schon in den vergangenen Tagen angebahnt und wurde inzwischen vermeldet. Die Ablöse für den Mittelfeldmann soll bei 15 Millionen Euro liegen.

Beim wechselwilligen Milot Rashica gestaltete sich ein Transfer dagegen zuletzt schwierig, da kein Verein die geforderten 20 Millionen Euro Ablöse zahlen wollte. Nun soll mit Aston Villa, das gestern einen furiosen 7:2-Sieg gegen Liverpool feierte, ein Klub auf die Forderung der Bremer eingehen. Nach Informationen von "Sky" befinden sich beide Parteien in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Matteo Guendouzi vor Leihe zur Hertha, Rückholaktion von Eduard Löwen

9:00 Uhr: Hertha BSC hat offensichtlich die erhoffte Verstärkung für das Mittelfeld gefunden. Wie die "Bild" berichtet, leiht der Hauptstadt-Klub Matteo Guendouzi vom FC Arsenal aus. Der talentierte Franzose soll bereits auf dem Weg nach Berlin sein, um den Medizincheck zu absolvieren. Eine Kaufoption für den 21-Jährigen soll in der Leihe nicht enthalten sein.

Gleichzeitig ist mit Eduard Löwen ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler zur Mannschaft gestoßen. Der 23-Jährige war seit Januar von der Hertha an Augsburg ausgeliehen, der bis Sommer 2021 gültige Leihvertrag wurde nun aber vorzeitig aufgelöst.

Transfer-News am Deadline Day: Willkommen zum Ticker

08:45 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen im Transfer-Liveticker am Deadline-Day auf Eurosport.de. Am letzten Tag des Transferfensters berichten wir bis heute Abend um 18:00 Uhr topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Tino Harth-Brinkmann begleitet Euch heute durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

