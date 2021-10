Joshua Kimmich hat kein ausgeprägtes Faible für Euphorie. Sein Charakter ist eher darauf ausgelegt, den Finger in die Wunde zu legen, selbst dann, wenn es dafür augenscheinlich überhaupt keinen Anlass gibt.

So wie am Sonntagnachmittag in Leverkusen. Die Leistung des FC Bayern München beim 5:1-Sieg im Topspiel bei Bayer war zumindest 45 Minuten lang mit das Beste, was eine Bundesligamannschaft in den letzten Jahren auf den Rasen gezaubert hat. Kimmich fand dennoch ein Haar in der Suppe.

"Die erste Viertelstunde war nicht so überzeugend von uns. Da war es sehr intensiv, das Spiel ging hin und her", sagte er bei "DAZN". Kimmich, der Perfektionist. Dort, wo es eigentlich keinen Raum für Verbesserungen gibt, sieht der Bayern-Star dennoch Entwicklungspotenzial.

Es brauchte dann schon vier Tore innerhalb von sieben Minuten und die höchste Pausen-Führung des FC Bayern auswärts in der Bundesliga-Geschichte, um Kimmich ein wenig Begeisterung zu entlocken. "Die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit war schon gigantisch", sagte er. Es sprudelte geradezu aus ihm heraus. "Die Raumaufteilung war richtig gut. Wir hatten viele Spieler zwischen den Ketten, gerade hinter den Sechsern des Gegners, somit haben wir Tempo, Tiefe und Torgefährlichkeit bekommen", ergänzte Kimmich.

Nagelsmann begeistert von Bayerns Gala-Auftritt: "Extreme Schritte"

Kimmich nicht überrascht von Bayerns Stärke

Nach dem Betriebsunfall gegen Eintracht Frankfurt (1:2) und der anschließenden Länderspielpause fand der FC Bayern in beeindruckender Manier zurück in die Erfolgsspur. Dass die Mannschaft richtig gut kicken kann, ist beileibe kein Geheimnis, die Gier, die die Spieler Woche für Woche an den Tag legen, dagegen bemerkenswert.

Diesen unbedingten Willen fügt Trainer Julian Nagelsmann gerne an, wenn er Leistungen wie in Leverkusen erklären soll. Ein qualitativ so starker Kader ist nur halb so viel wert, wenn die PS nicht auch auf die Straße gebracht werden. Bayerns Message an die Konkurrenz war am Sonntag unmissverständlich: Ihr seid vielleicht punktemäßig mit uns auf Augenhöhe, aber jetzt zeigen wir Euch mal, wer hier das Sagen hat. Gerne auch in Eurem Wohnzimmer.

Kimmich steht beim FC Bayern sinnbildlich für die permanente Gier nach Erfolg. Er ist Taktgeber und Stratege im zentralen Mittelfeld und Führungspersönlichkeit auf dem Platz sowie außerhalb. Mit viel Ehrgeiz und einem enormen Selbstbewusstsein hat sich Kimmich in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Von der Gala in Leverkusen sei Kimmich keineswegs "überrascht" gewesen, er habe der Mannschaft einen derart starken Auftritt "schon zugetraut".

Diego Simeone lobt Joshua Kimmich

Seine Entwicklung in den letzten Jahren verlief in allen Bereichen steil nach oben. Kimmich steht mit gerade mal 26 Jahren dort, wo andere vielversprechende Spieler in ihrer gesamten Karriere nie hinkommen. Er hat bereits 180 Bundesliga- sowie 55 Champions-League-Spiele auf dem Buckel und trug bereits 64 Mal das deutsche Nationaltrikot, zuletzt auch als Kapitän in Vertretung der verletzten Manuel Neuer und Thomas Müller.

Für einen zentralen Mittelfeldspieler, der in erster Linie dafür verantwortlich ist, dass die Balance zwischen Offensive und Defensive funktioniert, ist Kimmich extrem torgefährlich. In der Bundesliga stehen bei 180 Einsätzen 72 Scorerpunkte, in der Königsklasse in 55 Partien 23 zu Buche - exzellente Werte. Darüber hinaus versteht es Kimmich, bei aller Energie in hart geführten Zweikämpfen weitgehend fair zu bleiben. Zuletzt sah Kimmich in einem Spiel mit den A-Junioren des VfB Stuttgart eine Rote beziehungsweise Gelb-Rote Karte.

Seine Entwicklung ist freilich auch der internationalen Konkurrenz des FC Bayern nicht verborgen geblieben. Diego Simeone, Trainer von Atlético Madrid, geriet zuletzt ins Schwärmen: "Die Bayern haben mit ihm einen besonderen Spieler. Es macht einfach Spaß, ihm beim Fußball-Spielen zuzusehen. Das einzige Mal, dass er den Ball verloren hat? Das war, als er ihn seinem Sohn zuhause zum Spielen gegeben hat", sagte Simeone dem argentinischen Magazin "Ole".

Kein Platz für Kimmich bei Weltfußballer-Wahl

Für einen Platz auf der Shortlist für den Ballon d'Or 2021 hat es dennoch nicht gereicht. 30 Namen finden sich auf der Liste wieder - Kimmich gehört nicht dazu. Der nimmt die Nicht-Nominierung allerdings locker. "Mich wunder nicht, dass ich da nicht drauf stehe. Ich bin nicht der krasse Einzelspieler", sagte er bei "Sport1".

Persönliche Auszeichnungen sind ihm auch nicht weiter wichtig. "Nur wenn wir gewinnen, kann ich selbst glänzen. Man selbst ist immer von der Mannschaft abhängig. Ich freue mich über ein Spiel wie gegen Leverkusen und mache mir keine Gedanken über eine Shortlist", so Kimmich. Für seinen Trainer ist die Angelegenheit dagegen mit Blick auf weitere Shortlists noch nicht erledigt. "Ich habe ihm dazu gesagt, dass wir das in naher Zukunft hinkriegen werden", sagte Nagelsmann.

Kahn: Kimmich identifiziert sich total mit dem FC Bayern

Bis 2025 hat Nagelsmann Zeit, dieses Versprechen einzulösen. Solange arbeiten beide planmäßig beim FC Bayern noch zusammen. Mindestens. Als Kimmich die Details seiner im August festgezurrten Vertragsverlängerung ohne Berater selbst verhandelte, betonte er ausdrücklich, dass ihm nicht nur kurzfristige Ziele des Vereins interessierten. Er will Visionen aufgezeigt bekommen, wie der FC Bayern auch in den kommenden fünf bis zehn Jahren erfolgreich bleiben will.

Kimmich macht gerne klare Ansagen und die will er auch von seinem Arbeitsumfeld bekommen. "Er war bei den Verhandlungen wie als Spieler. Joshua weiß genau, was er will", schilderte Oliver Kahn die Gespräche. "Joshua identifiziert sich total mit dem FC Bayern. Er hat erkannt, welchen Wert es hat, langfristig in einem Verein zu spielen und viele Dinge mitprägen zu können sowie an großen Erfolgen und an einer Ära beteiligt zu sein", so der Vorstandsboss.

Mit einem Champions-League-Triumph, ein paar Meisterschaften, DFB-Pokal- und Supercup-Triumphen hat die Ära Kimmich beim FC Bayern schon mal sehr vielversprechend begonnen.

