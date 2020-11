Vor Jahren noch müde belächelt, inzwischen hoch angesehen: Red Bull Salzburg hat sich von Europas Lachnummer zum wohl besten Ausbildungsverein des Kontinents entwickelt. "Das Scouting von Salzburg ist sensationell. Die machen einen super Job. Es ist für viele ein Sprungbrett", lobte Liverpools Teammanager Jürgen Klopp bei "Sky" den österreichischen Serienmeister, der am Dienstag (21.00 Uhr im Liveticker) in der Gruppenphase der Champions League auf Triple-Gewinner Bayern München trifft.

Auch Gladbachs Sportdirektor Max Eberl attestierte Salzburg eine "herausragende Arbeit". Beim Bundesligaspiel am Samstag zwischen Gladbach und RB Leipzig ( 1:0 ) kamen gleich neun (!) ehemalige Salzburger zum Einsatz. "Der Einfluss von Salzburg tut der Bundesliga gut", betonte deshalb "Sky"-Experte Lothar Matthäus, einst selbst bei RB tätig.

Marco Rose (Gladbach), Adi Hütter (Frankfurt), Niko Kovac (Monaco), Roger Schmidt (Eindhoven) oder der frühere Leipziger Ralf Rangnick trugen einst in Salzburg die Verantwortung. Selbst Bayern-Coach Hansi Flick arbeitete als Assistent von Giovanni Trapattoni kurz für Red Bull, ehe er 2006 nach nur zwei Monaten zum DFB als "Co" von Bundestrainer Joachim Löw wechselte. Aktuell wird der Klub vom US-Amerikaner Jesse Marsch trainiert - und auch der wird schon wieder bei Topklubs in Europa gehandelt.