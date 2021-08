"Wir haben uns über die Spieler ausgetauscht, was ist den Spielern wichtig, was waren seine Erfahrungen im Umgang mit den einzelnen Spielern, was bedeutet ihnen viel, was sollte man weglassen", erklärte Nagelsmann weiter.

Es sei seine Aufgabe, gewisse Strömungen innerhalb der Mannschaft zu registrieren und für gute Stimmung zu sorgen, da nur so Erfolge möglich wären, betonte Nagelsmann.

Dafür seien Flicks Informationen "wertvoll", sagte der 34-Jährige: "Da bin ich ihm sehr dankbar."

Fußball Wiedervereiningung mit Neymar? Das sagt Messi zum PSG-Wechsel VOR 14 STUNDEN

"Bei Bayern München bist du nicht selbst der Star, sondern die Spieler", so Nagelsmann, der zugab, dass ihn die durchwachsene Vorbereitung mit vielen fehlenden Spielern "schon ein bisschen genervt" habe. Aber: "Wenn du das erste Spiel gegen Gladbach gewinnst und dann idealerweise auch den Supercup, dann sind die Fans auch ganz wohlgesonnen und wir können angreifen."

Messis Tränen-Abschied: "Waren überzeugt, dass wir hier bleiben würden"

Keine Sprünge auf dem Transfermarkt

Grundsätzlich werde der FC Bayern auch aufgrund der Pandemie auf dem Transfermarkt besonnen handeln.

"Wir sind im täglichen Austausch, was den Kader angeht. Wenn irgendwas passiert, was zu uns passt und wir finanzieren können, dann wird keiner bei Bayern München sagen: Ne, machen wir auf keinen Fall", meinte der Trainer.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Kurioser Fehler - VfL Wolfsburg droht nachträglicher DFB-Pokal-Ausschluss

(SID)

PKO BP Ekstraklasa Erfolgreiches Startelf-Debüt: Podolski siegt mit neuem Klub VOR 19 STUNDEN