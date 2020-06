Borussia Dortmunds letzter Meistertrainer Jürgen Klopp hat Lucien Favres Arbeit gelobt. Der aktuelle BVB-Trainer, der immer wieder in der Kritik steht, habe dem Team eindeutig seine Handschrift verliehen, sagte der ehemalige Coach der Dortmunder in einem Interview mit "Sky": "Das sieht alles stimmig aus." Der aktuell beim FC Liverpool angestellte Klopp halte Favre "für einen guten Trainer".

Er müsse "für Favre kein Plädoyer halten", sagte Jürgen Klopp im am Sonntag ausgestrahlten Video-Interview mit "Sky". Es sei vielmehr augenscheinlich, dass die Spieler von Borussia Dortmund das umsetzen, was der Schweizer von ihnen fordere.

"Wenn ich einen anderen Trainer einschätzen soll, gucke ich mir an, wie seine Mannschaft spielt", erklärte Klopp. Würde er sich zehn Teams ansehen, könne er "relativ wahrscheinlich die Lucien-Favre-Mannschaft rausfinden. Das ist ein Qualitätsmerkmal." Unter Favre würde die BVB-Offensive "unglaubliche Kreativität" zeigen.

Favre hatte den BVB 2018/19 in seiner ersten Saison zurück auf Platz zwei der Bundesliga geführt und dabei mit 76 Punkten das drittbeste Ergebnis der Vereinsgeschichte eingefahren. Zum Vergleich: Bei Klopps erster Meisterschaft mit dem BVB 2010/11 hatte man 75 Punkte geholt.

In der aktuellen Saison liegt Dortmund mit 63 Zählern nach 30 Spieltagen erneut hinter dem FC Bayern München (70) auf Rang zwei. Favres Systemwechsel beim BVB zur Dreierkette sei sogar "überragend" gewesen, adelte Klopp: "Das sieht alles stimmig aus."

Kurzum: "Ich halte Lucien für einen guten Trainer."

Dortmund seit Klopps Zeit mit nur einem bedeutenden Titel

Klopp hatte mit Borussia Dortmund 2010/11 und 2011/12 die Deutsche Meisterschaft gewonnen und den BVB 2012/13 ins Finale der Champions League geführt (1:2 gegen den FC Bayern). 2012 schloss Dortmund die Liga mit dem Vereinsrekord von 81 Punkten ab.

Nach der Saison 2014/15 verließ Klopp den Klub nach sieben Spielzeiten. Seither gelang dem BVB lediglich ein bedeutender Titelgewinn: der DFB-Pokalsieg unter Thomas Tuchel (2016/17). Mit Favre gewann der BVB zu Beginn dieser Spielzeit immerhin den DFL-Supercup (2:0 gegen den FC Bayern).

"Es wird manchmal gemeckert, was ich nicht verstehen kann, wenn man die Punkteausbeute anschaut", sagte Siegtorschütze Emre Can nach dem 1:0 gegen Hertha BSC am Samstagabend: "Okay, wir haben zwei Spiele verloren. Aber sonst haben wir immer gepunktet. Er ist ein großartiger Trainer, der zu hundert Prozent zum BVB passt."

Mit 2,06 Punkten pro Spiel im Schnitt hat Favre übrigens den besseren Punkteschnitt als Klopp (1,90) beim BVB.

