Jürgen Klopp nach 5:1-Sieg beim FC Porto: Deshalb hatten wir am Anfang Probleme

Der FC Liverpool feierte in der Champions League einen klaren 5:1-Kantersieg beim FC Porto. Trainer Jürgen Klopp missfiel jedoch der Start seiner Mannschaft in die Partie, wie er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel mitteilte. "Porto hat anscheinend unser letztes Spiel gegen Brentford gesehen", so Klopp. Warum Liverpool zunächst Probleme hatte und dann doch 5:1 gewann.

00:01:02, vor einer Stunde