Fußball

Jürgen Klopp versteht Reporter mit Birmingham-Akzent auf Pressekonferenz nicht: "Bitte was?"

Seit 2015 trainiert Jürgen Klopp beim FC Liverpool in der Premier League. Dennoch hat der Deutsche ganz offensichtlich Probleme noch gewissen Akzenten. Nach dem 1:0-Erfolg über Aston Villa an der Anfield Road bittet ein Reporter den 54-Jährigen um eine Einschätzung zur Leistung der Gäste. Doch Klopp versteht keine Silbe des Birmingham-Akzentes und entgegenet lachend: "Bitte was?"

00:00:11, vor einer Stunde