Das Team rückte dadurch mit 69 Punkten bis auf einen Zähler an Spitzenreiter Manchester City heran. Zum direkten Duell der beiden Rivalen kommt es am 10. April in Manchester.

In der Champions League könnten die beiden Rivalen ebenso aufeinandertreffen. Während sich Liverpool im Achtelfinale gegen Inter durchsetzen konnte (2:0, 0:1), fertigte ManCity Sporting Lissabon (5:0, 0:0) ab.

(SID)

Klopp über Endspurt um Meisterschaft: "Ein Finale nach dem anderen"

