Der Erfolg der DFB-Frauen bei der EM dürfe "nicht nur ein Aufflackern gewesen sein", so Rummenigge weiter: "Deshalb sage ich: Es ist eine Conditio sine qua non, dass der Machosport Fußball jetzt auch in den Frauenfußball investiert."

Dies ist für den früheren Nationalspieler sinnvoller, als die Einnahmen in "immer höhere Gehälter und Beraterhonorare" zu stecken. Dies "bedaure" er. Das sei "kein nachhaltiges Modell. Deshalb müssen wir ein nachhaltigeres Modell finden."

Ad

Grundsätzlich sieht Rummenigge, der nach wie vor Mitglied der UEFA-Exekutive ist, die Marktentwicklung im europäischen Fußball kritisch. "Die Problematik ist: Es gibt Ungleichgewichte, die du nicht austarieren kannst", sagte der 66-Jährige mit Blick auf die Premier League: "Den Wettbewerbsnachteil für den Rest wird es immer geben, das wird man nie auf ein Niveau bringen können."

Bundesliga Kehl verrät: Thema Haaland wurde in Dortmund zur "Belastung" VOR 2 STUNDEN

Ausgeschlossen ist für Rummenigge, dass es doch noch zur Gründung einer Super League kommen wird. Derzeit ist ein kartellrechtliches Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof anhängig. Dies hatten Real Madrid, Juventus Turin und der FC Barcelona angestrengt.

Es könne sein, "dass sie vor Gericht gewinnen", so Rummenigge: "Ich glaube aber trotzdem, dass es nie eine Super League geben wird, zu dramatisch war das Contra-Votum der Öffentlichkeit und der Fans. Das Thema wird es nie mehr geben, auch im Worst Case – wenn die Gerichte in Luxemburg entscheiden, dass es theoretisch gestattet werden muss."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Nach verpatztem Saisonstart: RB Leipzig trennt sich von Tedesco

(SID)

Neuer und Nagelsmann überzeugt: "Gehören zu den Mitfavoriten"

Ligue 1 "Schlechter Witz": PSG-Coach entschuldigt sich für Klima-Spott VOR 3 STUNDEN