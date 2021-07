"Qatar Airways wurde zwar vonseiten des DFB mit einem derartigen Begehren kontaktiert, dies blieb aber bis zum heutigen Tag unbeantwortet."

Die im staatlichen Besitz befindliche Airline ziehe es des Weiteren "derzeit nicht in Betracht, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen". Als Erstes hatte die "Süddeutsche Zeitung" über Verhandlungen hinsichtlich einer möglichen Kooperation zwischen Qatar Airways und dem DFB berichtet. Aufgrund der Menschenrechtslage in dem Emirat, das die WM 2022 ausrichtet, hatte es aus der Politik scharfe Kritik am DFB gegeben.

(SID)

