Die 32-Jährige wurde von maskierten Männern aus ihrem Auto gezerrt. "Sie schlugen mich mit Eisenstangen, wobei sie hauptsächlich auf meinen Unterkörper zielten", schrieb sie.

"In dieser Nacht war ihr Ziel einfach: mit extremer Gewalt mein Arbeitsgerät wegzunehmen, indem sie mir die Beine brachen und meiner Karriere ein Ende setzten", fügte sie hinzu. Doch dabei sei es nicht geblieben.

"Nach dieser traumatischen Erfahrung, die sich in absolutes Unrecht verwandelte, wurde ich Opfer einer überraschenden Medienkabale mit dem Ziel, mein Image und mein Privatleben zu beschmutzen. Der Zweck war, die öffentliche Meinung von der Wahrheit zu distanzieren: Ich bin ein Opfer. Sicherlich nicht schuldig, außer wahrscheinlich, dass ich mich in Schweigen gehüllt habe", machte sie deutlich.

Die Hintergründe des Vorfalls wurden noch nicht geklärt. Unter Verdacht, etwas damit zu tun zu haben, geriet u.a. Hamraouis damalige Teamkollegin Aminata Diallo. Sie wurde nun wegen schwerer Gewalt und "krimineller Vereinigung" angeklagt, bestätigte die Staatsanwaltschaft Versailles.

Diallo war am Freitag zum zweiten Mal festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt worden. Im November des vergangenen Jahres war sie erstmals in Gewahrsam genommen worden, bestritt aber stets die Vorwürfe, von dem Angriff gewusst zu haben. Damals war Diallo, die mittlerweile vereinslos ist, ohne Anklage wieder freigelassen worden. Nun beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft.

Die französische Nationalspielerin Hamraoui war am 4. November 2021 aus dem Auto ihrer damaligen Teamkollegin Aminata Diallo gezerrt und mit einer Eisenstange geschlagen worden. Beide Spielerinnen konkurrierten um den gleichen Platz im Team. Zunächst hatte die Polizei daher untersucht, ob sportliche Rivalität eine Rolle gespielt haben könnte.

Bereits am Mittwoch war neue Dynamik in den Fall gekommen, nachdem die Polizei drei Männer festgenommen hatte, die an dem Angriff beteiligt gewesen sein sollen. Insgesamt vier weitere Verdächtige wurden ebenfalls angeklagt.

