Am Ende der Auswertung stand es also Unentschieden zwischen den beiden. In diesem Fall gewinnt laut FIFA-Statuten derjenige, der die "meisten Fünf-Punkte-Wertungen von der eigenen Jurygruppe" bekommt. Bedeutet in diesem Fall: Der von den Trainerkollegen häufiger auf Platz eins gewählt wurde, gewinnt. In dieser Wertung lag Klopp vor Flick.