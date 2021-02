Fußball

Niko Kovac: AS Monaco nach Sieg bei PSG jetzt Titelkandidat? "Dann werden wir attackieren..."

Die AS Monaco gewinnt das Top-Spiel in der Ligue 1 bei PSG mit 2:0 und schließt damit in der Tabelle zu den Parisern auf. Trainer Niko Kovac will vom Meistertitel aber nichts wissen.

00:00:38, 53 angesehen, vor einer Stunde