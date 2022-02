Der deutsche Ex-Weltmeister Julian Draxler stand am Freitagabend in der Startelf und wurde in der 66. Minute ausgewechselt. Sein Nationalmannschaftskollege Thilo Kehrer saß zunächst auf der Bank und kam erst in der Schlussphase (84.) aufs Feld.

Mbappe hatte bereits in der 64. Minute getroffen, sein Tor zählte jedoch nach Sichtung der Videobilder aufgrund einer Abseitsstellung nicht. Als alles auf ein Unentschieden hindeutete, legte Lionel Messi für Mbappe entscheidend auf.

