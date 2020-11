Laut des Berichts hat Barça-Präsidentschaftskandidat Victor Font sein klare Absicht erklärt, den argentinischen Nationalspieler im Camp Nou zu halten, indem er ihm ein "herausforderndes Projekt" und eine Rolle "über seine Tage auf dem Spielfeld hinaus" unterbreiten will. Mit der Debatte um die Barça-Legende steht und fällt in Barcelona nicht zuletzt auch die Wahl, bei der darüber entschieden wird, wer das Amt des Präsidenten übernimmt.

Messi hat in seinen 16 Jahren beim FC Barcelona zehn La Liga-Titel gewonnen, vier Champions League-Triumphe gefeiert und 640 Tore erzielt. Dennoch wollte er im vergangenen Sommer den Katalanen den Rücken kehren. Ein Deal mit Manchester City scheiterte, weil der Argentinier einen langwierigen Rechtsstreit vermeiden wollte.

Wie die englische Zeitung "The Times" berichtet, arbeitet der Guardiola-Klub allerdings weiter an einem Plan, um den mehrfachen Weltfußballer zu holen. Die Idee soll eine langfristige Rolle des Superstars in der globalen Fußballgruppe vorsehen.

Font, der momentan als Favorit auf das Amt des Barça-Präsidenten gilt, meint jedoch zu wissen, wie er Messi von einem Verbleib überzeugen kann. "Was Messi braucht, um hier zu bleiben, ist ein herausforderndes Projekt. Er will gewinnen - offensichtlich hat das Fehlen eines solchen Projekts in letzter Zeit die Art und Weise beeinflusst, wie wir uns im Wettbewerb behaupten", lautet die Theorie des 48-Jährigen.

Font: "Strategisch Verbindung zwischen Barça und Messi"

"Für uns ist die Verbindung zwischen Barça und Messi sehr strategisch. Er ist seit seinem 13. Lebensjahr im Klub, und wir glauben, dass diese Verbindung über die Tage hinausgehen muss, die er auf dem Spielfeld verbringt", so der Spanier weiter.

Guardiola: Messi soll Karriere bei Barcelona beenden

Auf die Frage nach den Chancen Citys, den Ausnahme-Stürmer unter Vertrag zu nehmen, antwortete er: "Jedes Mal, wenn Pep Guardiola über dieses Thema spricht, sagt er auch klar, dass er der Meinung ist, dass Messi bei Barça bleiben sollte und dass er der Typ für einen Klub wie Barcelona ist. Er wünscht sich für ihn, dass er seine Karriere beim FC Barcelona beendet."

Zugleich merkte Font an, dass man sich in Barcelona bewusst sei, dass natürlich die Möglichkeit bestehe, dass Messi im Sommer nach England geht. Dennoch sei man hoffnungsvoll. "Die Wahlen stehen in 60 Tagen an, wir werden einen neuen Vorstand, einen neuen Präsidenten und dann auch ein neues Projekt haben", so Font.

