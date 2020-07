Am Ende brauchte es erneut Sergio Ramos: Tabellenführer Real Madrid hat am 34. Spieltag bei Athletic Bilbao dank eines Treffers seines Kapitäns einen mühsamen 1:0 (0:0)-Sieg gefeiert. Ramos verwandelte in der 73. Minute nach einem Foul an Marcelo den fälligen Strafstoß. Mit diesem Erfolg bauten die Madrilenen ihren Vorsprung auf Verfolger FC Barcelona vorübergehend auf sieben Punkte aus.

So lief das Spiel:

Es war das zu erwartende, engmaschige Spiel für Real Madrid – das konnte man gleich zu Beginn schon sehen. Mit wenig Risiko und viel Vorsicht tasteten sich beide Teams zuerst einmal ab. Gefühlt fanden die Madrilenen etwas besser in Spiel und kamen so auch zu den ersten Gelegenheiten. Zuerst verpasste Marco Asensio nach Flanke von Dani Carvajal per Kopf (2.), anschließend ließ Karim Benzema einen Praller von Bilbao-Keeper Unai Simon infolge eines Freistoßes ungenutzt (3.).

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde kamen auch die Hausherren erstmals gefährlich vor den Kasten von Real Madrid. Raul Garcia brachte hier nach einer Flanke in den Strafraum fast ungehindert per Kopf den Ball aufs Tor, doch der Real-Keeper Courtois hatte aufgepasst und faustete die Kugel weg (16.).

Das Team von Zinédine Zidane stellte Bilbao zwar jegliche Passmöglichkeiten zu, wodurch ein geordneter Spielaufbau Seitens der Basken nur selten funktionierte. Auf der anderen Seite stand Athletic äußerst kompakt und so arbeitete man sich bis zur Pause ordentlich aneinander ab, ohne dass dabei Tore raussprangen.

Die zweite Halbzeit glich mit wenigen Unterschieden der ersten: Wenig Tempo, viele Ungenauigkeiten und vor allem kaum Torraumszenen. Die Gäste aus Madrid versuchten immer wieder in Person von Asensio oder Marcelo lange Bälle auf Benzema zu bringen, meist waren sie jedoch zu lang oder zu hoch. Anders gab es für die Männer in den weißen Trikots kein Durchkommen, denn Bilbao spielte höchst diszipliniert und verteidigte gut.

Apropos Verteidigen: Beim Klärungsversuch eines Angriffs von Real in der 70. Minute kam Dani Garcia im eigenen Strafraum gegen Marcelo zu spät. Schiedsrichter Jose Gonzales Gonzales sah sich die Situation anschließend nochmals mithilfe vom VAR an und entschied, berechtigt, auf Elfmeter. Da ließ sich Reals Nummer 4, Sergio Ramos, nicht zweimal bitten und versenkte den Strafstoß flach ins linke Eck (73.) – das 1:0 für Real.

Anschließend brachte Zidane ein paar frische Spieler und versuchte so einerseits für mehr Ballsicherheit und gleichzeitig für mehr Schnelligkeit auf den Außenbahnen zu sorgen. Die Wechsel sollten die Führung absichern und über die Zeit bringen. Gegen Ende des Spiels durfte sich auch der lang verletzte Luka Jovic noch über ein paar Einsatzminuten freuen, ehe er mit seinen Kollegen drei entführte Punkte aus dem San Mames feiern konnte.

Die Stimmen zum Spiel:

Sergio Ramos (Real Madrid): "Wir haben gezeigt, dass wir körperlich in einer großartigen Form sind. Ich bin sehr glücklich über die drei Punkte. Wir wussten, dass sie mitentscheidend sind, um den Gewinn des Liga-Titels weiter zu verfolgen. Wir sind Tabellenführer und der Titel liegt in unserer eigenen Hand. Die drei Punkte tun uns für die Moral sehr gut, um die restliche Saison anzugehen. Es sind noch vier Endspiele und wir hoffen, dass wir bereits vor dem letzten Spieltag Meister werden. Wir wollen diese Liga gewinnen."

Federico Valverde (Real Madrid): "Es verlangt einem ziemlich viel ab, in dieser Liga Spiele zu gewinnen. Das hat man wieder gemerkt. Es war sehr, sehr schwer gegen einen Gegner, der um jeden Ball kämpft als wäre es der letzte. Wenn du aber mit einem Sieg nach Hause reist, herrscht eine große Zufriedenheit."

Das fiel auf: Personifizierte Wichtigkeit

Mit seinem Elfmetertor gegen Bilbao stellte Sergio Ramos wieder einmal seine Wichtigkeit für die Mannschaft von Zinédine Zidane unter Beweis und sicherte seinem Team erneut drei Punkte. Es war sein zwölftes Tor in dieser Saison, das 96. insgesamt und wettbewerbsübergreifend. Der mittlerweile torgefährlichste Verteidiger in LaLiga war seit dem Re-Start in Spanien maßgeblich für die volle Punkteausbeute Reals verantwortlich – so auch heute.

Der Tweet zum Spiel:

Die Statistik zum Spiel: 7

Sieben Spiele hat Madrid seit dem Re-Start in LaLiga nun hinter sich und alle davon gewonnen. Zwar waren nicht immer ansehnliche Partien dabei, doch im Vergleich zur Konkurrenz erzielte Real stets einen Treffer mehr als seine Gegner. Das Resultat: Platz eins in der Tabelle und ein Vorsprung von sieben Punkten auf den FC Barcelona, der aber noch am Sonntagabend beim FC Villarreal (22:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) spielt und wieder bis auf vier Punkte herankommen kann.

(SID)

