Atlético begann stark und hätte nach den ersten 20 Minuten bereits höher führen müssen. Im Anschluss fing sich Granada in der Defensive, ohne selbst offensiv für Akzente zu sorgen. Der Aufsteiger hatte erst am Dienstag für Furore gesorgt und den FC Valencia im Pokal-Viertelfinale mit 2:1 aus dem Wettbewerb geschmissen.

Doch in Madrid taten sich die Gäste schwer. Die Simeone-Elf bestimmte auch in Durchgang zwei das Spiel, hatte aber kaum noch zwingende Torchancen. Die größte Chance zum Ausgleich hatte dann Routinier Roberto Saldado, der nach Flanke von Ismail Köybasi artistisch mit dem Außenrist aus kurzer Distanz an Atléti-Schlussmann Jan Oblak scheiterte (72.).

Es sollte die einzige gefährliche Situation bleiben. Am Ende brachten die Gastgeber den knappen Heimsieg nach Hause. Durch den Dreier ist Atlético mit 39 Punkten nach 23 Spieltagen aktuell Vierter hinter Real Madrid (49 Punkte), dem FC Barcelona (46) und Getafe (42). Granada (30) rangiert auf Rang zehn.

