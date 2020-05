Lionel Messi ist der Meinung, dass der FC Barcelona die Champions League nur gewinnen kann, wenn die Katalanen ihre Leistungen verbessern. Gegenüber der spanischen Zeitung "Sport" sagte er: "Wir können alles gewinnen, aber das schaffen wir nicht, wenn wir weiterhin so spielen, wie wir gespielt haben." Mit seiner Aussage widerspricht er Barça-Trainer Quique Setien.

Bevor die Champions-League-Saison aufgrund der Coronavirus-Pandemie unterbrochen wurde, spielte der FC Barcelona nur 1:1 gegen den SSC Neapel. Anschließend meinte Messi: "Aktuell reicht es nicht, um die Champions League zu gewinnen. Wir müssen konstanter werden und keine dummen Fehler machen, die wir das ganze Jahr gemacht haben."

Diese Ansicht teilte Barça-Trainer Setien im April allerdings nicht.

Messi, der bereits vier Mal die Champions League gewinnen konnte, hält jedoch an seiner Meinung fest, zeigte sich aber schon optimistischer. Er sagte gegenüber der spanischen Zeitung "Sport": "Ich habe nie an der Mannschaft gezweifelt, die wir haben, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir alles gewinnen können, was es noch zu holen gibt - aber nicht so, wie wir gespielt haben. Vielleicht hat Setien das missverstanden."

Der Argentinier betonte, dass jeder ein Recht auf seine Meinung habe. "Und meine basiert auf vielen Jahren, in denen ich das Glück hatte, die Champions League zu spielen. Ich weiß, dass wir sie - so wie wir gespielt haben - nicht hätten gewinnen können", so der 32-Jährige.

Messi: "Vielleicht kommt uns die Pause zugute"

Die Corona-Zwangspause könnte die Chancen des FC Barcelona auf den Gewinn der Königsklasse vergrößert haben. Messi: "Vielleicht kommt uns diese Pause zugute. Aber wir werden sehen, ob die Wettbewerbe wieder starten können, und dann können wir überprüfen, auf welchem Level wir uns befinden."

Derzeit ist noch unklar, wann die Champions League und die spanische Liga fortgesetzt werden.

Vergangene Woche kehrten die Katalanen zum Einzeltraining zurück. Das sei ein erster wichtiger Schritt gewesen, doch Messi betonte: "Wir müssen weiterhin alle notwendigen Vorkehrungen einhalten."

Die Quarantäne-Zeit sei für den sechsmaligen Weltfußballer zwar hart gewesen, er habe jedoch versucht, die Zeit mit seiner Familie zu genießen.

Jetzt freue sich Messi darauf, wenn die ersten Fußballspiele wieder stattfinden könne und sagte: "Körperlich fühle ich mich sehr gut."

