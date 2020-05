Der ehemalige Weltklassestürmer Robin van Persie hat verraten, dass er vom damaligen Bondscoach Louis van Gaal während des WM-Viertelfinalspiels der Niederländer 2014 gegen Costa Rica geschlagen wurde. Die beiden hatten zuvor offenbar über eine eventuelle Auswechslung gestritten. Van Persie berichtete nun in einem neuen Buch über Trainerlegende van Gaal über den Vorfall.

Das Spiel ging in die Verlängerung. Van Persie wurde von Krämpfen geplagt. Doch als van Gaal ihn deswegen vom Platz nehmen wollte, weigerte er sich. Die Folge: Der ehemalige Bayern-Trainer wurde sehr sauer.

"Louis rief: 'Ich nehme dich runter.' Ich drehte mich um und sagte: 'Nein, nein, gleich geht es ins Elfmeterschießen.' Die letzten 20 Minuten waren aber körperlich sehr hart für mich. Er konnte das sehen – und rauchte schon aus den Ohren“, beschreibt van Persie - der mittlerweile seine Karriere beendet hat - im Buch "LVG - The Manager and the Total Person".

La Liga Messi verrät: Warum ich Barcelona beinahe verlassen hätte VOR 6 STUNDEN

Als die Verlängerung schließlich beendet war, wurde der Trainer handgreiflich.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Van Persie wird vom Trainer überrumpelt

"Wir versammelten uns in der Nähe der Seitenauslinie. Da stand er nah bei mir und plötzlich schlug er mich. Zack! Mit der flachen Hand versetzte er mir einen Schlag und sagte wütend: 'Tu mir das nie wieder an.' Ich sah ihn absolut fassungslos an. Louis sagte: 'Mach einfach weiter und stelle sicher, dass du vom Punkt triffst.' Ich bin froh, dass ich den Elfmeter dann versenkt habe."

Auch wenn van Persie den Moment als "seltsam" beschreibt, bringt er auch Verständnis auf. So sei er eben gewesen, der Trainer Louis van Gaal. "Manchmal kann er einen Spieler umarmen - und manchmal kann er dich schlagen."

Einen weiteren Tiefschlag versetzte van Gaal dem Stürmer nur wenige Monate später. Denn auch im Verein kreuzten sich die Wege der beiden. Van Gaal sortierte den niederländischen Stürmer nach der WM bei Manchester United aus.

Mittlerweile haben sie sich aber längst versöhnt.

Das könnte Dich auch interessieren: Boateng weist Kritik an Fußball-Profis zurück: "Jeder sollte ein Stück demütiger sein"

Play Icon WATCH "Hervorragende erste Halbzeit": Flick mit Sonderlob für Müller und Alaba 00:01:18

La Liga "Schwerste Phase meines Lebens": Iniesta spricht offen über psychische Probleme VOR 11 STUNDEN