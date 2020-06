Barça-Keeper Marc-André ter Stegen traut Mario Götze zu, bei einem spanischen Verein zu spielen. Im "kicker meets DAZN"-Podcast erklärte der deutsche Torhüter: "Mario ist ein Spieler, der mit dem Ball umgehen kann und das Spiel vorantreibt. Er würde auf jeden Fall in die spanische Liga passen." Der Vertrag von Götze bei Borussia Dortmund läuft Ende Juni aus und wird nicht weiter verlängert.

Ter Stegen meinte weiter zu Götzes aktueller Situation: "Für mich ist es nur wichtig, dass er die richtige Entscheidung trifft und glücklich ist. Er würde zu sehr vielen Vereinen passen und kann bei vielen Vereinen den Unterschied machen."

Ob er aber in Spanien spielen wolle, wisse er nicht. "Wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir nie über Fußball", so der deutsche Nationaltorhüter. Zuletzt wurde unter anderem über einen Wechsel zu Hertha BSC oder in die italienische Liga spekuliert. Vor allem Inter Mailand galt dabei als möglicher Interessent.

Auch ter Stegen selbst befand sich bis vor Kurzem in Vertragsgesprächen. Der 28-Jährige und der FC Barcelona begannen vor der Corona-Krise mit Verhandlungen über eine Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrages.

Ter Stegen erklärte nun, weshalb diese Gespräche vorerst auf Eis gelegt wurden: "Das ist keine Situation, in der man über einen Vertrag sprechen muss. Es geht um Dinge, die viel wichtiger sind als Fußball. Dementsprechend haben wir beschlossen, das zu verschieben. Ich bin ja auch nicht im Sommer ohne Vertrag."

Grundsätzlich fühle er sich in Barcelona aber wohl, "weil meine Familie glücklich ist. Man weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist."

