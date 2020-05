In den beiden spanischen Fußball-Topligen sind fünf Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Ligaverband am Sonntag mit. Am Freitag hatte bereits der öffentlich-rechtliche katalanische Radiosender "RAC1" darüber berichtet. Die Betroffenen seien symptomfrei und in der letzten Phase der Erkrankung, hieß es in einer Mitteilung.

Die Identität der Spieler wurde nicht bekannt gegeben. Laut Protokoll müssen diese sich nun in eine häusliche Quarantäne begeben und werden in den kommenden Tagen erneut getestet. Nach zwei negativen Tests können die Spieler wieder am Training in den Vereinseinrichtungen teilnehmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Walker verstößt in Serie erneut gegen Corona-Regeln

Bundesliga BVB stockt Kader massiv auf: Talente rücken für Krisenfall nach VOR 3 STUNDEN

(SID)

Play Icon WATCH Ulreich vor Neustart in der Bundesliga: Bayern-Keeper umworben 00:01:16

Champions League FC Porto vor der Pleite: Der Titelsammler steht am Abgrund VOR 4 STUNDEN