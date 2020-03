Aguirre glaubt, dass der Empfang der Real-Fans Ronaldo einmal mehr gezeigt habe, welchen Stellenwert er in Madrid immer noch hat. "Was Cristiano von den Leuten an emotionalem Feedback bekommen hat, ist unglaublich. Schon eine Stunde vor seiner Ankunft am Stadion wusste man Bescheid, dass Cristiano kommt", so der Freund des 35-Jährigen:

" Für einen Moment wurde der Clásico zweitrangig, was verrückt ist. Alle haben gewartet und sind beinahe durchgedreht, weil Cristiano zurück ins Bernabéu kommt. "

Ronaldo-Zukunft: "Alles ist möglich"

Ronaldo sei zwar aktuell "auf Juve fokussiert, auf die Champions League und niemand wird ihn von dort wegbekommen", so Aguirre. Jedoch könne niemand wissen, was in der Zukunft passiert. "Das weiß keiner. Im Fußball kann vieles passieren, alles ist möglich", erklärte der Sportjournalist in der Talkshow noch.

Der portugiesische Superstar steht bei Juventus Turin bis 2022 unter Vertrag. Von 2009 bis 2018 spielte Ronaldo für Real Madrid und erzielte dabei in 438 Pflichtspielen 450 Tore.

Beim Clásico konnte der Juve-Star vorbeischauen, weil das Serie-A-Spiel zwischen der Alten Dame und Inter Mailand am Sonntag wegen der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus' abgesagt wurde.

Das könnte Dich auch interessieren: Geht Schalke vom Platz? Pokal-Showdown droht Eskalation