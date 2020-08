Der FC Barcelona hat mit Gustavo Maia ein weiteres Talent für die Zukunft verpflichtet. Zugleich wird der neue Vertrag des 19-jährigen Brasilianers mit einer hohen Ausstiegsklausel versehen. Wie die Katalanen mitteilten, kostet Maia 4,5 Millionen Euro. Ein interessierter Verein müsse jedoch 300 Millionen Euro für den Stürmer (Vertrag bis zum 30. Juni 2025) zahlen, so Barça.

Maia spielte bisher für den FC Sao Paulo in der zweiten Mannschaft und hätte dort noch einen Vertrag bis 2022 gehabt. Dem brasilianischen Verein schloss sich der Linksaußen im Alter von 14 Jahren an. Dort wurde Maia dann auch in der Akademie ausgebildet.

Seine beste Saison spielte der junge Brasilianer 2018, als er in 36 Spielen 30 Tore erzielte. Auch in der Nationalmannschaft sammelte Maia schon Erfahrungen, darunter in der brasilianischen U16 und U17.

Nun wechselt das Sturmtalent zum FC Barcelona. Bereits im Frühling hatten sich die Katalanen durch eine Zahlung von einer Million Euro ein Vorkaufsrecht für Maia gesichert. Die restlichen 3,5 Millionen Euro überwies Barça jetzt.

Der Youngster ist nach Angaben des FC Barcelona zunächst für die zweite Mannschaft vorgesehen. Ausstiegsklauseln sind in Spanien obligatorisch.

