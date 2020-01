So lief das Spiel:

Der FC Barcelona tat sich trotz klarer Überlegenheit im Ballbesitz gegen die laufintensive und couragierte Verteidigungsarbeit des Tabellenletzten schwer Chancen zu erspielen. Es dauerte bis zur 26. Minute, ehe Lionel Messi mit einem harmlosen Abschluss erstmals einen Schuss auf das Tor von Espanyol-Schlussmann Diego López brachte. Barca lag zu diesem Zeitpunkt bereits zurück. In der 22. Minute brachte David López per Kopf den Underdog in Führung – Marc-André ter Stegens Ersatzmann Neto war ohne Chance beim platzierten Kopfball des Mittelfeldmannes. Der deutsche Nationaltorhüter pausierte aufgrund leichter Knieprobleme. Die beste Chance zum Ausgleich hatte der Favorit kurz vor der Pause durch eine Einzelaktion durch Luis Suárez, der mit dem Außenrist aber nur den Außenpfosten traf (42.).

Nach dem Seitenwechsel dauerte es keine fünf Minuten, ehe Jordi Alba Suárez perfekt im Zentrum bediente und der Uruguayer mit seinem elften Saisontour den Ausgleich erzielte (50.). Wenig später stand der Mittelstürmer erneut im Mittelpunkt: Flanke mit dem Außenrist auf den eingewechselten Arturo Vidal, der per Kopf das Spiel drehte (59.). Barca verwaltete in der Folge, ohne sich zwingende Chancen auf den Ausgleich zu erspielen. Als Frenkie de Jong nach einem unnötigen Trikotzupfer seine zweite Gelbe Karte sah und zurecht frühzeitig duschen musste, bekam der Underdog nochmal die zweite Luft und erarbeitete sich kurz vor Ende der regulären Spielzeit durch den eingewechselten Lei Wu den verdienten Ausgleich (88.).

Der FC Barcelona, bei dem Messi über 90 Minuten kaum stattfand, verpasst es somit nach dem Erfolg von Real Madrid sich die Tabellenführung zurückzuerobern und fliegt nun als Tabellenzweiter zum Halbfinale des spanischen Supercups nach Saudi-Arabien. Dort trifft das Team von Ernesto Valverde kommenden Donnerstag auf Atlético Madrid.

Der Tweet zum Spiel:

Es war die einzige gute Aktion von Messi im kompletten Spielverlauf, doch die konnte sich durchaus sehen lassen.

Das fiel auf: Luis Suarez‘ Außenrist

Ein Pfostentreffer und eine Torvorlage gelangen dem Stürmer heute mit dem genannten Körperteil. Auffällig oft nutzte der Uruguayer dieses Mittel, um im und um den Strafraum für Gefahr zu sorgen.

Die Statistik zum Spiel: 1

Erstmals überhaupt erzielt mit Lei Wun ein Chinese ein Tor gegen den FC Barcelona.