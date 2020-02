Manchester City gilt seit einiger Zeit als der europäische Klub mit den besten Chancen auf die Verpflichtung Lionel Messis - hauptsächlich wegen Messis ehemaligem Trainer Pep Guardiola.

Wie das Sportportal "The Athletic" berichtet, sollen die "Skyblues" sich ernsthafte Chance ausgerechnet haben. Das Portal bezieht sich dabei auf Quellen im Umfeld des Vereins. Demnach warte City seit langer Zeit auf solch eine Chance, um Messi zu verpflichten. Man wolle deshalb langsam vorfühlen.

Ablösefreier Wechsel: Hofft ManCity deshalb auf Messi?

Messi ließ sich bei seiner letzten Verlängerung beim FC Barcelona vertraglich zusichern, dass er den Verein auch vor Vertragsende 2021 ablösefrei verlassen könne. Der 32-Jährige müsse seine Entscheidung dem FC Barcelona vor Ende Mai mitteilen, heißt es.

Am Donnerstagabend war Barcelona durch eine 0:1-Niederlage gegen Atletic Bilbao aus dem spanischen Pokal ausgeschieden. Angesprochen auf die Wechselgerüchte seines Superstars sagte Trainer Quique Setien: "Messi hat die Erfahrung und die Fähigkeit, über Dinge zu entscheiden, die er tun oder nicht tun sollte. Ich werde mich nicht in das Leben von Messi oder sonst wem einmischen."

Bereits während der Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung 2016 kamen Spekulationen auf, Messi würde Barça verlassen wollen. Nun positionierte er sich mit einem Post in den Sozialen Netzwerken gegen Abidal, nachdem dieser das Verhalten einiger Spieler unter Trainer Ernesto Valverde kritisiert hatte.

Messi schrieb: "Wenn man über Spieler redet, sollte man auch die Namen nennen. Macht man das nicht, beschmutzt man den Namen eines jeden und streut Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen."

Messis Transferoptionen

Den Ärger beim FC Barcelona verfolgt nicht nur Manchester City gespannt. Auch andere europäische Vereine machen sich Hoffnung auf den sechsmaligen Weltfußballer. Das berichten sowohl die "Gazzetta dello Sport" als auch die "Daily Mail".

Das sollen Paris Saint-Germain, Manchester United, Inter Mailand und Juventus Turin sein. Favorit sei aber Manchester City, so will es auch die spanische Zeitung "AS" wissen.

