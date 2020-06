Der FC Sevilla hat zum La-Liga-Neustart einen Sieg im Stadtderby gegen Betis Sevilla eingefahren. Das Team von Ex-Real-Madrid-Coach Julen Lopetegui setzte sich am 28. Spieltag mit 2:0 (0:0) durch und festigte damit den dritten Tabellenplatz hinter den Königlichen und dem FC Barcelona. Die Treffer erzielten Lucas Ocampos (56./FE) und Fernando per Kopf nach einer Ecke (62.).

So lief das Spiel:

Im ersten Spiel nach über drei Monaten Spielpause erwischten die Gastgeber den besseren Start in das Spiel und hatten im ersten Durchgang einige gute Chancen. Lucas Ocampos traf mit seinem Schuss den Pfosten (10.), Jules Koundé köpfte nach einer Ecke freistehend ebenso knapp neben das Tor (21.), wie kurz darauf Luuk de Jong (27.).

La Liga La Liga plant Restart mit Sevilla-Derby: "Ein Spiel für ganz Spanien" 25/05/2020 AM 06:34

Betis zeigte im ersten Durchgang ein sehr statisches Spiel ohne die nötige Bewegung und Ideen. Die Gäste brachten keinen einzigen Schuss auf das Tor von Sevilla-Keeper Tomáš Vaclík.

Im zweiten Spielabschnitt zeigte sich das gleiche Bild und Sevilla entschied die Partie mit einem Doppelschlag. Nach einer Ecke sprang Marc Bartra im Duell der Ex-Bundesligaspieler de Jong in den Rücken und Schiedsrichter Mateu Lohz entschied mit einer harten Entscheidung auf Elfmeter für Sevilla. Ocampos ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 1:0 (56.). Nur kurz darauf traf Fernando nach einer Ecke und sehenswerter Verlängerung per Hacke von Ocampos zum 2:0 (62.).

Betis kam erst in Folge von zahlreichen Auswechslungen besser in die Partie, aber die Niederlage konnte man nicht mehr abwenden. Borja Iglesias ließ die beste Chance zum Anschluss liegen, als er freistehend neben das Tor köpfte (68.). Sevilla hält somit das Tempo im Rennen um die Champions-League hoch und rangiert weiter auf Platz drei der Tabelle.

Die Stimmen zum Spiel:

Lucas Ocampos (FC Sevilla): "Ich war unter der Woche etwas angeschlagen, aber ich wollte in dieser wichtigen Partie unbedingt dabei sein. Unser ganzes Team hat heute ein gutes Spiel gemacht. Das war ein ganz spezielles Derby, aber wir haben gut ins Spiel rein gefunden. Wir waren ein bisschen besser als Betis und der Elfmeter kam uns dann natürlich zu Gute.”

Marc Bartra (Betis): "Die erste Halbzeit fand ich ziemlich ausgeglichen. Im zweiten Durchgang ging es ähnlich weiter und dann gab es diesen unglaublichen Elfmeterpfiff. Dann hat sich das ganze Spiel verändert. Wir wussten um die Bedeutung dieses Derbys für uns und unsere Ziele. Durch den Elfmeter wird das Spiel entschieden. Fußball ist Kontaktsport, für mich war das kein Elfmeter.”

Das fiel auf: Zurückhaltende Gäste

Die von Betis-Trainer Rubi gewählte Startelf und Taktik war nicht von Erfolg gekrönt. Erst durch die Einwechslung von Routinier Joaquín und dem jungen Diego Lainez kamen zum einen Ordnung und zum anderen Dynamik ins Spiel von Betis. Am Ende waren die Gäste aber klar unterlegen. Damit steht Betis bei nur einem Sieg aus den letzten sieben La-Liga-Spielen und steht im Mittelfeld der Tabelle.

Der Tweet zum Spiel:

Ocampos war heute mit einem Tor und einem Assist der Matchwinner für den FC Sevilla.

Die Statistik: 11

Ocampos traf heute zum elften Mal in der laufenden Saison und damit im fünften Spiel in Folge. Mit dem Sieg hat der FC Sevilla seit der Saison 2016/17 wieder beide Derbys gegen Betis in einer Saison gewonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Barça sticht Real aus: Darum bleiben Messi und Co. auf dem Thron

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Sancho plant angeblich seinen Abschied im Sommer 00:01:25

La Liga Verstoß gegen Coronaregeln: Sevilla-Profis feiern Gartenparty 24/05/2020 AM 18:29