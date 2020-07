Mendy scores in the match Granada-Real Madrid - Liga Santander 2020

Real Madrid hat sein Auswärtsspiel des 36. Spieltags von La Liga bei Granada CF mit 2:1 (2:0) knapp gewonnen und steht zwei Spieltage vor Saisonende kurz vor dem Gewinn der spanischen Meisterschaft. Ferland Mendy (10.) und Karim Benzema (16.) trafen für die Königlichen. Darwin Machis (50.) hatte für die Gastgeber nur noch verkürzen können.

So lief das Spiel:

Beide Mannschaften hatten nach Spielen am Freitag nur zwei Tage Pause und wechselten dementsprechend durch - Real Madrid viermal, der FC Granada gleich sechsmal. Real-Trainer Zinedine Zidane setzte dabei offensichtlich mehr auf Spielkontrolle und Passsicherheit, als auf hohes Tempo. So mussten Eden Hazard, Vinícius Júnior, Rodrygo und Marco Asensio zunächst allesamt auf der Bank Platz nehmen.

Den ersten Abschluss der Partie hatte Isco, der es aus spitzem Winkel mit einem Schlenzer versuchte und nur knapp verzog (5.). Kurz darauf ging Real dann auch schon in Führung. Ferland Mendy bekam im Mittelfeld viel zu viel Platz und marschierte weitestgehend unbedrängt in Richtung Tor. Aus sehr spitzem Winkel schoss der Linksverteidiger den Ball direkt unter die Latte. Rui Silva im Tor der Gastgeber bekam die Arme nicht schnell genug nach oben - das 1:0 für Real (10.).

Die Königlichen wollten offensichtlich nichts anbrennen lassen und legten nur kurze Zeit später nach. Karim Benzema ließ sich auf den linken Flügel fallen und bekam den Ball. Von dort dribbelte er in den Strafraum, legte sich mit einem Haken den Ball an Gegenspieler Victor Diaz vorbei und schloss ins lange Eck zur 2:0-Führung ab (16.).

Auch danach hatte Real das Spiel völlig unter Kontrolle und ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen. Selbst wenn es Granada mit Pressing versuchte, fanden die Madrilenen immer eine spielerische Lösung. Das machte es den Gastgebern schwer, überhaupt richtig ins Spiel zu finden.

Nach einer halben Stunde besserte sich Granada etwas, auch wenn sie meist nur über Flanken oder Standardsituationen vor das Tor von Thibaut Courtois kamen. Die beste Gelegenheit hatte Domingos Duarte, der Courtois mit einem guten Kopfball prüfte (36.).

Auch Real brannte offensiv kein Feuerwerk ab, schien aber aus jeder Situation Gefahr entwickeln zu können. Kurz vor der Pause versuchte es Benzema noch mal mit einem Schuss aus halbrechter Position, doch Rui Silva war zur Stelle (43.). Danach wurde ein Schuss von Isco auf Höhe des Sechzehners noch zur Ecke abgeblockt (44.).

Granada kam deutlich verbessert aus der Kabine. Die Gastgeber gingen deutlich energischer in die Zweikämpfe und wurden prompt belohnt. Casemiro leistete sich unter Druck einen Ballverlust im Spielaufbau. Darwin Marchis startete und bekam den Steilpass. Vor dem Tor blieb der Venezolaner eiskalt und tunnelte Courtois zum 1:2-Anschlusstreffer (50.).

Und die Andalusier hatten das Momentum auf ihrer Seite. Real versuchte es weiterhin spielerisch zu lösen, doch Granada lief früh an und drängte den Rekordmeister teilweise weit in die eigene Hälfte.

Die Königlichen brauchten einige Minuten, um sich wieder zu fangen. Das Spiel war jetzt völlig offen. Beide Teams suchten den Weg nach vorne, ohne sich dabei die großen Möglichkeiten herauszuspielen. Real schaffte es nicht mehr, wie noch im ersten Durchgang, die Kontrolle zu übernehmen.

Und Granada wollte offensichtlich etwas holen: Domingos Duarte schaltete sich als Innenverteidiger mit in die Offensive ein, dribbelte an Mendy vorbei und wurde an der rechten Strafraumkante gefoult (72.). Aus dem folgenden Freistoß aus aussichtsreicher Position entstand aber keine Gefahr.

Auch danach waren die Gastgeber weiterhin bemüht, im letzten Drittel fehlte aber oft die Genauigkeit. Kurz vor Schluss hatte Granada dann gleich zweifach die Riesenchance auf den Ausgleich. Zunächst parierte Courtois einen schönen Seitfallzieher von Antonin. Die darauffolgende Flanke rutschte bis zu Ramon Azeez durch, der direkt abschloss. Sergio Ramos rettete in höchster Not auf der Linie (85.).

Danach passierte nichts mehr und so sicherte sich Real Madrid den neunten Sieg im neunten Spiel nach dem Restart und stellte den alten Vier-Punkte-Abstand auf Barcelona wieder her. Damit können die Königlichen schon am kommenden Spieltag die 34. Meisterschaft perfekt machen.

Die Stimmen:

Sergio Ramos (Real Madrid): "Es gibt keinen Grund, sich zu entspannen. Wir haben noch nichts gewonnen. Wir hoffen, dass wir bald die Meisterschaft feiern können."

Angel Montoro (FC Granada): "Wir träumen davon, gegen Mallorca zu gewinnen und zu sehen, was passiert. Es sind noch zwei Spiele übrig, und wir werden wie immer hinausgehen, um zu gewinnen."

Zinedine Zidane (Real Madrid): "Wir haben noch zwei Spiele. Im Moment haben wir noch nichts gewonnen. Wir freuen uns über die drei Punkte, mehr aber auch nicht.

Ich muss den Spielern ein Lob aussprechen: neun Siege in Folge. Mehr kann man nicht verlangen. Jetzt müssen wir froh sein, uns ausruhen und an den Donnerstag denken."

Das fiel auf: Gleiches Muster

Der frühe Doppelschlag war letztlich ausschlaggebend dafür, dass sie Real trotz einer schwächeren zweiten Halbzeit am Ende durchsetzte. Beide Tore fielen dabei nach einem ganz ähnlichen Muster. Über die linke Seite konnten Mendy beziehungsweise Benzema in den Strafraum eindringen und aus spitzem Winkel abschließen. Beide Male blieb Granada-Verteidiger Victor Diaz zu weit vom Mann entfernt und ließ seinen Gegenspielern zu viel Platz. Das erkannte auch Trainer Diego Martinez Penas, der seinen Kapitän daraufhin zur Halbzeit vom Feld nahm.

Die Statistik: 21

Durch den Treffer von Ferland Mendy hat Real Madrid in dieser Saison bereits 21 verschiedene Torschützen vorzuweisen. Kein anderer Verein in den europäischen Top-Fünf-Ligen kommt auf einen vergleichbaren Wert. Übrigens ist Mendy auch der zehnte Franzose in Reals Geschichte, der ein Tor für die Königlichen erzielen konnte.

